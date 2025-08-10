Franco Colapinto recibió grandes noticias sobre su futuro por parte del nuevo CEO del grupo al que pertenece Alpine.

Francois Provost, en declaraciones publicadas por PlanetF1, se pronunció sobre los próximos pasos y los planes para la escudería francesa: "La Fórmula 1 forma parte de nuestra estrategia principal para Alpine, y no pienso cambiarla.

"La prioridad absoluta del equipo de Fórmula 1 es el rendimiento. Mejorar el rendimiento este año y, por supuesto, triunfar en 2026 con el nuevo coche. Esta es una prioridad absoluta para la Fórmula 1", reconoció.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

