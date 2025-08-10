La crisis de Alpine que está sufriendo junto a Franco Colapinto le podría terminar costando decenas de millones.

De acuerdo con un análisis del periodista Lucas Corsino, el equipo francés pudiera tener significativas pérdidas si siguen con los malos resultados el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

"44.2 MILLONES de DÓLARES serían los que dejaría de percibir Alpine por quedar último en constructores en 2025, si lo comparamos con Williams quien está 5to en constructores.

"Con los datos del Q2 (hasta Austria) de Liberty Media actualice mi modelo de proyección financiera", escribió en la publicación que compartió en su cuenta oficial de redes sociales.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

