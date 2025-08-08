F1 Hoy: Colapinto ve sentenciado su futuro; Hamilton no carbura en Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 8 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Han sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton ha atravesado momentos difíciles desde que se unió a Ferrari, especialmente cuando se lo compara con su compañero de equipo, Charles Leclerc. ::: LEER MÁS
Según el compañero de Carlos Sainz, Alexander Albon, los pilotos que consigan adaptarse mejor serán los que destaquen el próximo año. ::: LEER MÁS
Un exdirector deportivo de Ferrari F1 ha revelado lo cerca que estuvo el equipo de fichar a Ayrton Senna y cómo ese acuerdo fallido lo llevó a abandonar la escudería. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
Más leído
