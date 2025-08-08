close global

﻿
lewis hamilton, franco colapinto, brazilian gp, 2024, canva

F1 Hoy: Colapinto ve sentenciado su futuro; Hamilton no carbura en Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 8 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Han sentenciado el futuro de Franco Colapinto en Alpine para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton ha atravesado momentos difíciles desde que se unió a Ferrari, especialmente cuando se lo compara con su compañero de equipo, Charles Leclerc. ::: LEER MÁS

Según el compañero de Carlos Sainz, Alexander Albon, los pilotos que consigan adaptarse mejor serán los que destaquen el próximo año. ::: LEER MÁS

Un exdirector deportivo de Ferrari F1 ha revelado lo cerca que estuvo el equipo de fichar a Ayrton Senna y cómo ese acuerdo fallido lo llevó a abandonar la escudería. ::: LEER MÁS

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

80349 votos

Carlos Sainz Ferrari Lewis Hamilton Franco Colapinto Charles Leclerc Alpine
