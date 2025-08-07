Albon señala la CLAVE que debe seguir con Sainz para triunfar en Williams

Según el compañero de Carlos Sainz, Alexander Albon, los pilotos que consigan adaptarse mejor serán los que destaquen el próximo año.

El británico tailandés ya ha probado a fondo el coche 2026 de Williams y aseguró en MotorsportWeek que los pilotos más inteligentes podrían "aprovechar" el sistema de manera inesperada.

La próxima temporada verá el debut de una Fórmula 1 renovada. Los monoplazas serán más pequeños y contarán con motores completamente nuevos.

Además, se eliminará el DRS y se incorporará aerodinámica activa. Max Verstappen ya fue crítico con estos cambios, y Charles Leclerc tampoco mostraba gran entusiasmo.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Otra forma de pilotar en 2026

Albon destaca que el verdadero reto de estos nuevos coches es mental. En su opinión, la diferencia con el material actual obligará a algunos pilotos a aprender un estilo de conducción totalmente distinto. "No es fácil conducir. La presión mental es intensa y es clave saber gestionar el motor y el sistema de energía, adoptando una nueva forma de pilotar. Eso es parte de las nuevas reglas", explica.

El experto señala que la clave radica en el manejo de la unidad de potencia. "Al final, todo se reduce a la tecnología. Personalmente, no me impactaron las prestaciones del coche, sino comprender a fondo el sistema híbrido y extraerle el máximo rendimiento", añade.

Aunque hubo temores de que la F1 se pareciera a la Fórmula E, Albon asegura: "No creo que se transforme en una especie de Fórmula E con interminables sesiones de 'lift and coast', pero sin duda todo será diferente".

El piloto de Williams se alinea en parte con las críticas de Verstappen y Leclerc, aunque ve el escenario con más optimismo: "No es que me queje, simplemente reconozco que será distinto. Conducir de esta manera se sentirá muy diferente, y aquellos pilotos que se adapten rápido serán los que destaquen".

Según él, quien se adapte primero al nuevo material será el que triunfe. "Aunque ahora ya conducimos al máximo, gestionando de vez en cuando algunas limitaciones del sistema híbrido, el próximo año se tratará de un conjunto de factores. El piloto no solo tendrá que ser rápido en las curvas, sino que aquel que entienda y optimice el sistema extraerá todos los beneficios."

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!