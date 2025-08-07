Sainz, Colapinto, Alonso y la clasificación de LUCHA entre compañeros de equipo

Lewis Hamilton ha atravesado momentos difíciles desde que se unió a Ferrari, especialmente cuando se lo compara con su compañero de equipo, Charles Leclerc.

A pesar de ser siete veces campeón del mundo, el británico aún no ha conseguido subir al podio en ninguna de sus primeras 14 carreras con Ferrari. En cambio, Leclerc ya cuenta con cinco podios en el mismo auto, y sus actuaciones en clasificación dejan mucho por desear, lo que le obliga a esforzarse al máximo durante las carreras.

No es el único piloto con problemas en la sesión de clasificación. De hecho, dos competidores aún no han logrado superar a sus compañeros en ninguna sesión de clasificación durante la temporada 2025.

Los enfrentamientos directos entre compañeros son una excelente forma de evaluar el rendimiento, ya que ambos disponen del mismo monoplaza y, por lo tanto, se elimina muchas variables.

A continuación se recogen todos estos enfrentamientos de la presente temporada. Cabe destacar que los datos se han tomado únicamente en función de los pilotos que compiten actualmente juntos, sin contar la primera mitad de temporada de Jack Doohan en Alpine, antes de ser sustituido por Franco Colapinto, ni el cambio de equipo entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson después de dos carreras.

Clasificación: enfrentamientos entre compañeros 2025

Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris

Ferrari

Charles Leclerc 10 - 4 Lewis HamiltonCharles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton

George Russell 13 - 1 Kimi AntonelliGeorge Russell 2 - 1 Kimi Antonelli

Red Bull

Max Verstappen 12 - 0 Yuki TsunodaMax Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda

Alex Albon 8 - 6 Carlos Sainz Alex Albon 2 - 1 Carlos Sainz

Sauber

Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel BortoletoNico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto

Racing Bulls

Isack Hadjar 9 - 3 Liam LawsonIsack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson

Aston Martin

Esteban Ocon 8 - 6 Oliver BearmanEsteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman

Alpine

Pierre Gasly 6 - 2 Franco ColapintoPierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto>

