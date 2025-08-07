close global

Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Sainz, Colapinto, Alonso y la clasificación de LUCHA entre compañeros de equipo

Sainz, Colapinto, Alonso y la clasificación de LUCHA entre compañeros de equipo

Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

Lewis Hamilton ha atravesado momentos difíciles desde que se unió a Ferrari, especialmente cuando se lo compara con su compañero de equipo, Charles Leclerc.

A pesar de ser siete veces campeón del mundo, el británico aún no ha conseguido subir al podio en ninguna de sus primeras 14 carreras con Ferrari. En cambio, Leclerc ya cuenta con cinco podios en el mismo auto, y sus actuaciones en clasificación dejan mucho por desear, lo que le obliga a esforzarse al máximo durante las carreras.

No es el único piloto con problemas en la sesión de clasificación. De hecho, dos competidores aún no han logrado superar a sus compañeros en ninguna sesión de clasificación durante la temporada 2025.

Los enfrentamientos directos entre compañeros son una excelente forma de evaluar el rendimiento, ya que ambos disponen del mismo monoplaza y, por lo tanto, se elimina muchas variables.

A continuación se recogen todos estos enfrentamientos de la presente temporada. Cabe destacar que los datos se han tomado únicamente en función de los pilotos que compiten actualmente juntos, sin contar la primera mitad de temporada de Jack Doohan en Alpine, antes de ser sustituido por Franco Colapinto, ni el cambio de equipo entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson después de dos carreras.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Clasificación: enfrentamientos entre compañeros 2025

McLaren

Clasificación: Oscar Piastri 8 - 6 Lando Norris Sprint de clasificación: Oscar Piastri 3 - 0 Lando Norris

Ferrari

Clasificación: Charles Leclerc 10 - 4 Lewis Hamilton Sprint de clasificación: Charles Leclerc 2 - 1 Lewis Hamilton

Mercedes

Clasificación: George Russell 13 - 1 Kimi Antonelli Sprint de clasificación: George Russell 2 - 1 Kimi Antonelli

Red Bull

Clasificación: Max Verstappen 12 - 0 Yuki Tsunoda Sprint de clasificación: Max Verstappen 2 - 0 Yuki Tsunoda

Williams

Clasificación: Alex Albon 8 - 6 Carlos Sainz Sprint de clasificación: Alex Albon 2 - 1 Carlos Sainz

Sauber

Clasificación: Nico Hulkenberg 6 - 8 Gabriel Bortoleto Sprint de clasificación: Nico Hulkenberg 1 - 2 Gabriel Bortoleto

Racing Bulls

Clasificación: Isack Hadjar 9 - 3 Liam Lawson Sprint de clasificación: Isack Hadjar 1 - 1 Liam Lawson

Aston Martin

Clasificación: Fernando Alonso 14 - 0 Lance Stroll Sprint de clasificación: Fernando Alonso 2 - 1 Lance Stroll

Haas

Clasificación: Esteban Ocon 8 - 6 Oliver Bearman Sprint de clasificación: Esteban Ocon 2 - 1 Oliver Bearman

Alpine

Clasificación: Pierre Gasly 6 - 2 Franco Colapinto Sprint de clasificación: Pierre Gasly 1 - 0 Franco Colapinto>









Ferrari Lewis Hamilton Franco Colapinto Charles Leclerc Alpine Liam Lawson
Formula 1

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • hace 8 minutos
