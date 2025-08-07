El grosero ERROR que le costó a Ferrari fichar a la leyenda de la F1

Un exdirector deportivo de Ferrari F1 ha revelado lo cerca que estuvo el equipo de fichar a Ayrton Senna y cómo ese acuerdo fallido lo llevó a abandonar la escudería.

Senna es ampliamente considerado como uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, tras ganar tres campeonatos mundiales antes de perder la vida en el trágico fin de semana del Gran Premio de San Marino de 1994.

El talento del brasileño solo es comparable al de Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Durante 10 temporadas completas, Senna sumó 41 victorias y 65 pole positions.

A pesar de haber competido con equipos legendarios como Lotus, McLaren y Williams, el piloto nunca tuvo la oportunidad de subirse al coche de la escudería más icónica y exitosa de la F1, Ferrari.

Sin duda, habría sido una combinación perfecta. Ahora, Cesare Fiorio, antiguo director deportivo de Ferrari, ha contado lo cerca que estuvieron de incorporar al mayor talento del automovilismo a finales de los años 80.

«Para mí, él era el mejor y deseaba traerlo a Maranello», comentó Fiorio a Gazzetta. «Era tan reconocido que resultaba complicado conseguirle una entrevista durante los fines de semana de carrera, así que organicé un viaje a Brasil, a su casa en São Paulo, para conocerlo en un ambiente más tranquilo.»

Ayrton Senna fue tres veces campeón

«Luego volvimos a encontrarnos en Mónaco para ultimar el contrato. La negociación fue fácil, ya que a Ayrton le encantaría venir a Ferrari. Sin embargo, al final, la persona designada como sucesor de Enzo Ferrari filtró la información, lo que provocó que todo se viniera abajo.»

Fiorio reconoció el desastre que provocó ese error en el equipo y confesó: «En ese momento, también decidí abandonar Ferrari.»

¿Era Ferrari competitivo en los 80?

Fiorio estuvo al mando de Ferrari entre 1989 y 1991, en plena intensa rivalidad entre Senna y Alain Prost, que marcó la Fórmula 1 durante el dominio de McLaren.

El italiano se encargó de fichar a Prost para el equipo y su confesión sobre lo cerca que estuvieron de incorporar a Senna habría generado una alineación de pilotos explosiva, en vista de la feroz competencia que ambos protagonizaron en McLaren.

Durante gran parte de los años 80, Ferrari atravesó una etapa complicada, sin lograr un campeonato de pilotos y consiguiendo solo dos títulos de constructores en la década.

No obstante, Fiorio asegura que la escudería contaba con los recursos necesarios para ofrecer a Senna el automóvil que requería hacia el final de la década.

«En mis 30 años en el automovilismo, aprendí que si no cruzas la meta, todo es en vano. Puedes ser el más fuerte, pero eso no significa nada si no logras llegar al final», afirmó.

«Partí de esa idea y los resultados hablaron por sí solos: en 1989 ganamos tres de 15 Grandes Premios y al año siguiente obtuvimos seis victorias, además de contar con un coche mucho más fiable. Esos fueron años de los que me siento muy orgulloso.»

«Todavía conservo una Ferrari, la que Mansell condujo para ganar el Gran Premio de Brasil en 1989, la cual adorna la pared de mi finca en Puglia.»

