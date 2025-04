Lewis Hamilton podría dejar Ferrari ESTE AÑO

La leyenda de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, podría abandonar su nuevo equipo de Ferrari ya este año.

El piloto de 40 años ha tenido un inicio complicado en su primera temporada con la Scuderia, y sus fin de semana de carreras han estado marcados por la frustración y la evidente dificultad para adaptarse a la nueva máquina.

Hamilton, siete veces campeón, ya había superado un cambio importante al pasar de McLaren a Mercedes. Sin embargo, en esta ocasión, el británico no ha logrado encajar con el SF-25, lo que se refleja en sus recientes resultados.

En el podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Alemania, el ex piloto y comentarista Ralf Schumacher explicó que, si no se producen mejoras en las próximas carreras, es posible que Hamilton decida poner fin a esta etapa.

Schumacher advierte un futuro sombrío para Hamilton en la F1

Las dificultades del británico se hicieron especialmente evidentes en Jeddah el fin de semana pasado, donde compitió junto a Charles Leclerc, quien vive su séptima temporada con la escudería italiana.

Leclerc condujo su Ferrari hasta el tercer puesto del podio, consiguiendo así el primer escalón del Maranello en 2025; mientras tanto, tras terminar séptimo, Hamilton parecía haber quedado sin excusas para justificar la falta de resultados y admitió:

"Claramente, el coche es capaz de estar en P3, así que Charles hizo un gran trabajo hoy y... no puedo echarle la culpa a eso".

El ex piloto de Mercedes mostró destellos de potencial, sobre todo al lograr la victoria en la carrera sprint china en marzo, pero otro fin de semana decepcionante confirma que la situación en Ferrari se mantiene delicada.

Schumacher señaló: "Simplemente no puede sacar provecho del coche. Se habla mucho de Lando Norris, pero en su caso la situación es aún peor. Se nota que realmente ha perdido ritmo; cuando ya no encuentras recursos y eres constantemente más lento, lo pierdes todo".

Apoyándose en su dilatada experiencia en la élite del automovilismo, Schumacher agregó: "Sé por experiencia propia que, si esto continúa, la competición deja de ser divertida. Llegará un momento en que te despertarás y pensarás: '¿Por qué me hago esto a mí mismo? Ya no lo disfruto, no puedo seguir, y solo le estoy perjudicando a mi equipo'".

Mientras las nubes se acumulan en torno a Hamilton, tenía previsto estar en Londres el viernes para inaugurar la tienda insignia de Fantatics en Regent Street, en lugar de regresar a Maranello.

