Todos los CAMBIOS que sufrirá el GP de Miami

Los organizadores del Gran Premio de Miami han revelado el auto de exhibición que utilizarán para promocionar la carrera de 2024 y los cambios para la carrera de esta temporada.

El auto de exhibición, que fue revelado el miércoles afuera del Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida, fue diseñado por el artista Surge, radicado en Fort Lauderdale.

Surge, nacido en Los Ángeles pero criado en Miami, fue influenciado desde niño por los cómics y los colores brillantes y anteriormente trabajó con las marcas de moda Nike y Adidas.

“Su equipo fue muy particular acerca de cómo iba a pasar el flujo a través del auto y todo eso”, explicó Surge a CBS Miami. “Y ya tenían el diseño y la combinación de colores con los que íbamos a trabajar, por lo que fue muy fácil trabajar con ellos", mencionó.

“Para capturar Miami, capturas eso con los colores, el ambiente, la naturaleza tropical que es Miami, la gente, el crisol que son", agregó.

"Simplemente no hay nada igual, no sé cómo lo hacen, es como el Super Bowl multiplicado por tres. He visto la producción, he visto la forma en que lo hacen y espero que la gente venga, se divierta y vea el auto”, concluyó.

El coche permanecerá en exhibición hasta el 15 de febrero.

¿Qué cambiará en el GP de Miami?

La tercera edición del GP de Miami incluirá algunos cambios en el formato del fin de semana, y la Academia de F1 exclusivamente femenina se agregará al proyecto de apoyo para 2024.

El Porsche La Deluxe Carrera Cup North America permanece en el cartel de respaldo, que presenta a conductores profesionales, pro-am y aficionados que compiten en autos Porsche 911 GT3 Cup idénticos.

Pero el cambio más notable en el calendario del fin de semana es el primer Sprint de F1 en Miami, y el GP de Estados Unidos de octubre albergará un fin de semana de Sprint a finales de octubre.

Se introducirán nuevas unidades de hospitalidad de lujo fuera de la pista en las curvas 1 y 2, diseñadas para permitir a los aficionados ver la carrera a la sombra mientras disfrutan de buena comida y bebida.