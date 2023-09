Chris Deeley

Miércoles 20 Septiembre 2023 09:33

McLaren ha anunciado un nuevo contrato para el piloto novato Oscar Piastri, vinculando al australiano al equipo hasta el final de la temporada 2026.

Piastri ha impresionado en su temporada de debut en la Fórmula 1, manteniendo alerta a su compañero de equipo más experimentado, Lando Norris, y logrando un impresionante cuarto lugar en el Gran Premio de Reino Unido.

Su nueva extensión significa que los jóvenes pilotos de la escudería de Woking están asegurados como pareja hasta el final de la temporada 2025, una bendición para el resurgimiento del equipo a medida que sus competidores comienzan a husmear.

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, dijo en un comunicado del equipo: "Estoy encantado de continuar nuestra asociación con Oscar hasta finales de 2026. Es un talento increíble y un activo para el equipo, por lo que es fantástico comprometernos mutuamente a largo plazo.

"Oscar ya está demostrando lo que puede hacer en la pista y ha sido fundamental en el cambio hemos tenido hasta ahora esta temporada. Encaja perfectamente en el equipo y es muy valorado por toda la familia McLaren Racing. Estoy emocionado de ver cómo continúa creciendo tanto dentro como fuera de la pista", declaró.

Confianza

El propio Piastri añadió: "Estoy encantado de ampliar mi asociación con McLaren durante muchos años. Quiero luchar al frente de la parrilla con este equipo y estoy emocionado por la visión y las bases que ya se están sentando para llegar allí.

"La bienvenida que he recibido y las relaciones que he construido hacen que este ya me sienta como en casa. El compromiso constante del equipo en mí me ha hecho sentir increíblemente valorado y el deseo del equipo de que yo sea parte de su futuro a largo plazo hizo que esta fuera una decisión fácil.

"Que me quieran así y que el equipo demuestre tanta confianza en mí después de solamente media temporada, significa mucho", mencionó.