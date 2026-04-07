'Benvenuti in paradiso': all'interno dell'incredibile nuova casa australiana di una star della F1, dove puoi soggiornare anche tu

Ah, la vita di un pilota di Formula 1. Sì, devono sopportare un calendario di gare fitto e riescono a malapena a trascorrere un momento a casa per rilassarsi tra una gara e l'altra, ma quando lo fanno, cavolo se sanno rilassarsi.

Il fatto è che la F1 richiede molto dai suoi atleti; un programma di allenamento estenuante, sacrifici nella loro vita personale e spesso essere costretti a lasciare casa da bambini per perseguire i loro ambiziosi sogni.

Ma se ce la fanno, spesso c'è uno stipendio da capogiro in offerta. Uno stipendio come i ben 5 milioni di dollari di base che sono stati riportati come ricompensa finanziaria per il ritorno a tempo pieno di Valtteri Bottas sulla griglia con Cadillac.

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Quindi, cosa ti offre un pacchetto retributivo del genere? Bene, Bottas ha gentilmente offerto ai fan la possibilità non solo di dare un'occhiata alla sua nuova casa, ma anche l'opportunità di soggiornarvi.

L'australiano onorario e la sua vera fidanzata australiana Tiffany Cromwell hanno acquistato The Vineyard a McLaren Vale, una proprietà di lusso nella regione vinicola dell'Australia Meridionale.

Ancora meglio, la coppia ha ora aperto la vasta esperienza di ritiro agli ospiti, quindi, sia che tu stia cercando di prenotare una rilassante vacanza australiana o che tu sia semplicemente un fan curioso della F1, ecco tutto ciò che devi sapere sulla nuova casa australiana di Bottas.

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All'interno del soggiorno nel ritiro australiano di Valtteri Bottas

Fan della papaya, non lasciatevi ingannare, anche se 'McLaren Vale' potrebbe suggerire un'esperienza McLaren Racing, non c'è nulla in questa proprietà legato alla squadra di F1 se non il nome.

Bottas stesso descrive la sua nuova base nell'Australia Meridionale come 'paradiso', con la proprietà del vigneto che offre un soggiorno rilassante a soli 15-20 minuti dalla spiaggia, vantando viste dalla sauna che non hanno eguali.

In un post su Facebook, il nuovo acquisto Cadillac ed ex pilota Mercedes F1 ha mostrato la sua nuova dimora con riprese aeree e un video di benvenuto, dove lui e la star del ciclismo professionistico Cromwell hanno dato il benvenuto a chiunque desideri prenotare un soggiorno.

Vuoi uno sguardo ancora più approfondito sulla proprietà? Bottas ha recentemente mostrato alle telecamere di Sky Sports e alla presentatrice di F1 Rachel Brookes la sua nuova casa, e dopo aver finalmente ricordato il codice della guest house, ha offerto loro un tour lampo di ciò che è disponibile quando si prenota un soggiorno.

Durante la visita, Bottas ha detto: "Puoi avere tutto quello che vuoi, incluso il mio vino. Abbiamo uova locali, pancetta, bevande analcoliche, altro vino," e nel caso non fosse una ragione sufficiente per prenotare, c'è sempre la possibilità di incontrare di persona il vincitore di 10 Gran Premi.

"Ho incontrato alcuni [ospiti]," ha detto Bottas a Brookes.

"C'erano in realtà due signore. Erano britanniche. Fanno una specie di blog sul vino o qualcosa del genere, o un blog di viaggi. Erano piuttosto divertenti. Le ho incontrate, ho portato le loro borse quando hanno fatto il check-out!"

I prezzi, quanto costa soggiornare da Bottas?

Se desideri vivere come Valtteri e soggiornare a McLaren Vale, la prima decisione che dovrai prendere è se prenotare su Main Street o a The Vineyard.

Main Street offre due tipi di alloggio nel villaggio di McLaren Flat, situato fuori dal vigneto: la guest house The Catalina o The Hermosa.

Il costo per soggiornare a The Catalina parte da $395 AUD a notte (circa £206 per un pernottamento) e offre un'opzione con una camera da letto e letto king-size per due persone.

The Hermosa offre servizi simili e parte anch'essa da $395 AUD per una singola notte, con un letto king-size e una terrazza e veranda private per un massimo di due ospiti. Un prezzo piuttosto ragionevole se si tiene conto della minima possibilità di incontrare il carismatico pilota di F1.

Ma un soggiorno a The Vineyard è dove le cose iniziano a farsi costose.

Ci sono sei diversi tipi di proprietà tra cui scegliere, che vanno da una Cadole con una camera da letto per $655 AUD/notte (£342), a una guest house con due camere da letto king-size, una zona cucina e pranzo completamente funzionante, bagno e minibar gratuito che ti costerà $955 AUD/notte (circa £500).

Le opzioni più costose includono le guest house The Manhattan e The Highland, ma entrambe queste proprietà possono essere divise tra un massimo di quattro persone, riducendo il costo in modo piuttosto significativo.

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