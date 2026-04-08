Stella della Red Bull F1 'sotto pressione' mentre lo staff chiave si divide sulla crisi del 2026

La Red Bull ha avuto un inizio disastroso della stagione di F1 2026, e questo potrebbe mettere una delle figure chiave del team in una posizione molto difficile.

Non è un segreto che il quattro volte campione Max Verstappen sia in disaccordo sull'opportunità di porre fine alla sua carriera nello sport a causa della sua profonda avversione per i nuovi regolamenti.

Ancor prima che iniziasse la prima campagna del nuovo ciclo regolamentare, Verstappen aveva fatto notizia affermando che lo sport era diventato come 'Formula E sotto steroidi,' e non ci è voluto molto perché ribadisse questa opinione dopo il primo round competitivo.

La lotta di Verstappen non è stata aiutata dal fatto che il team che lo ha aiutato a lottare per il titolo fino all'ultimo la scorsa stagione è ora incapace di fornirgli una vettura in grado di lottare per un posto in qualifica nella top 10, per non parlare delle vittorie in gara.

Wache sotto minaccia in Red Bull?

Mentre il campionato 2026 inizia una pausa forzata di cinque settimane, stanno emergendo voci dalla Red Bull secondo cui l'uomo dietro il design della vettura RB22 potrebbe essere a rischio di essere licenziato, con lo staff tecnico presumibilmente diviso sulla direzione intrapresa sotto la guida di Pierre Wache.

Un recente rapporto di GPblog ha dichiarato: "Come direttore tecnico, Wache è in ultima analisi responsabile del telaio della Red Bull. Il suo futuro con gli austriaci si fa ogni giorno più incerto dopo aver prodotto ancora una volta una vettura che semplicemente non è abbastanza buona."

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"Wache deve lentamente iniziare a temere per il suo posto di lavoro, principalmente perché c'è disaccordo interno alla Red Bull sui metodi di lavoro e sulla direzione intrapresa."

GPFans ha contattato la Red Bull per un commento.

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Wache il successore di Adrian Newey

Wache è stato un membro chiave dell'impegno in F1 del gigante delle bevande energetiche dal 2013, quando si è unito alla squadra di Milton Keynes come Chief Engineer- Performance Engineering.

Nel 2018, il francese ha assunto il ruolo di Direttore Tecnico come parte di una ristrutturazione all'interno del team di F1, lavorando al fianco del genio del design Adrian Newey.

Quindi, quando Newey ha fatto l'annuncio a sorpresa che avrebbe lasciato la Red Bull nel 2024, Wache era il suo ovvio successore.

Ma la revisione dei regolamenti del telaio e della power unit dello sport è stata la prima vera prova delle capacità di Wache alla guida del progetto F1 della Red Bull, dato che la vettura del 2026 è stata la prima volta che avrebbe lavorato su una vettura non inizialmente progettata da Newey.

Sebbene il britannico si fosse già allontanato dalla gestione quotidiana del lato tecnico della Red Bull quando la RB21 fu progettata, essa traeva comunque ispirazione dal lavoro precedente di Newey, come la dominante RB19.

Dopo sole tre gare al volante della RB22 di Wache, Verstappen è chiaramente insoddisfatto del pacchetto.

Verstappen spinge per un cambio di telaio

Il capo di Verstappen, il team principal Laurent Mekies, sta cercando di mostrare un fronte unito e di dare prova di ottimismo mentre continuano a diffondersi le voci di un ritiro anticipato per il suo pilota di punta.

Il team principal della Red Bull ha insistito sul fatto che lui e Verstappen non stanno discutendo del suo ritiro, concentrandosi invece sul miglioramento della vettura in modo che l'olandese non senta più il bisogno di gettare la spugna.

Ma la risposta ai problemi della vettura della Red Bull potrebbe essere un'altra riorganizzazione del team tecnico?

Verstappen stesso non ha certo parlato bene del telaio di Wache, sostenendo di non ritenere che ci sia un problema con la nuova power unit del team, indicando che la colpa potrebbe essere attribuita a Wache.

“Penso che il nostro sistema di recupero dell'energia funzioni bene. Certo, potremmo migliorare la correlazione e la calibrazione, ma la potenza non è la nostra maggiore debolezza - anche se non siamo dominanti come la Mercedes in quell'area," ha detto Verstappen.

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