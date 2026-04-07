Adrian Newey ha lavorato in Red Bull per quasi due decenni. Allora perché se n'è andato?

Un insider della F1 ha fornito un'analisi sull'addio di Adrian Newey alla Red Bull nel 2024.

Dopo un inizio tumultuoso della stagione F1 2024 per Christian Horner, dove l'allora team principal della Red Bull fu accusato di comportamento inappropriato (e successivamente scagionato da tutte le accuse), seguì presto l'annuncio shock che Newey avrebbe lasciato la squadra.

Newey era parte del DNA della squadra tanto quanto Horner, con la leggenda del design che si unì nel 2006 e guidò la loro campagna per diventare campioni con Sebastian Vettel e Max Verstappen.

Quando Newey firmò poi per Aston Martin, non solo come dipendente ma anche come azionista, divenne chiaro che la scuderia di Silverstone stava offrendo al guru tecnico una nuova opportunità - una che si è poi evoluta nel suo diventare team principal.

LEGGI DI PIÙ: Max Verstappen sta diventando sgradevole e ha bisogno che Christian Horner lo tenga a bada

Perché Newey ha lasciato la Red Bull

Durante un'apparizione sul podcast The Undercut, il campione Damon Hill e l'insider della F1 Mark Hughes hanno discusso di Newey e in particolare di come abbia sempre lottato contro il controllo durante la sua carriera.

L'articolo continua sotto il video

Prima alla Williams e poi alla McLaren, fu alla Red Bull che, secondo loro, Christian Horner trovò il perfetto equilibrio nella gestione di Newey, apparentemente concedendogli autonomia ma mantenendolo in ultima analisi sotto stretta osservazione.

Alla fine, tuttavia, Hughes ha affermato che Newey 'si è ribellato' a questo e ha rivelato la vera ragione della sua separazione dalla squadra di Horner.

"È arrivato un momento in cui Christian pensava 'qual è il futuro? Adrian si sta avvicinando ai 60'," ha spiegato Hughes.

"E così ha fatto entrare qualcun altro, che naturalmente volevano fosse coinvolto anche lui, e Adrian alla fine si è ribellato a questo. Ora si trova nel luogo logico in cui questo ti porterebbe, dove è lui a capo di tutto."

TITOLI F1: Max Verstappen prepara il sostituto mentre Christian Horner è esortato a passare ad Audi

Correlato