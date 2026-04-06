Lewis Hamilton esaudisce le preghiere dei fan di F1 mentre Kim Kardashian debutta in Ferrari

Se questo non è un lancio ufficiale per Lewis e Kim, non sappiamo cosa lo sia

Lewis Hamilton ha finalmente esaudito le preghiere dei fan di F1 dopo aver pubblicato il suo video 'Tokyo Drift' sui social media... e ha presentato un ospite speciale nella persona di Kim Kardashian.

Il sette volte campione aveva pubblicato per la prima volta un video in stile Tokyo Drift nel 2022, dove si era lanciato per le strade con una Nissan Skyline R34 GTR, eseguendo dei 'donuts' in un parcheggio. Tuttavia, la bravata aveva messo Hamilton nei guai con la compagnia di noleggio giapponese che gli aveva prestato la Skyline, Omoshiro Rent-A-Car, la quale aveva dichiarato che il video 'non era stato girato con il permesso della nostra azienda' e che 'tale guida è severamente proibita'.

Ciononostante, il Tokyo Drift di Hamilton è tornato nel 2024, con grande gioia dei suoi fan, mostrando ancora una volta una Nissan Skyline R34 GTR sotto le luci brillanti della torre di Tokyo.

Così, quando Hamilton si è presentato a un raduno di auto a Tokyo prima del GP del Giappone 2026, nientemeno che con un'iconica Ferrari F40, i social media sono impazziti chiedendosi quando avrebbe pubblicato il suo terzo video Tokyo-Drift.

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Hamilton ha stuzzicato i fan con un post su Instagram che mostrava scatti di lui in posa accanto alla F40 a Tokyo, e la sezione commenti si è infiammata con persone che chiedevano il rilascio del video.

Un commento, che ha ricevuto oltre mille 'mi piace', chiedeva semplicemente: "Pubblica il video del drift, Lewis!"

E ora il video è arrivato, non ha deluso minimamente... specialmente se speravate di vedere una certa Kardashian al fianco del pilota britannico.

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Lewis Hamilton: Tokyo Drift Vol III

Con la didascalia 'Here We Go Again', un teaser trailer ambientato sulla canzone 'Victory Lap' con Fred again.., Skepta e PlaqueBoyMax, ha mostrato Hamilton guidare per le strade di Tokyo con la F40.

Non solo ha catturato le splendide immagini della verniciatura rosso corsa della F40 sotto le luci di Tokyo, ma anche il suono del motore V8 urlante mentre Hamilton eseguiva diversi 'donuts'.

E poi, come ricompensa per gli spettatori che sono rimasti fino alla fine, un volto familiare è stato avvistato nel sedile del passeggero accanto ad Hamilton, con Kim Kardashian rivelata attraverso una nuvola di fumo.

Ridendo e sorridendo alla telecamera, Kardashian ha poi detto: "È pazzesco."

Una (breve) cronologia della relazione tra Hamilton e Kardashian

Dall'essere stati fotografati nei Cotswolds e a Parigi, Hamilton e Kardashian sembravano aver (ufficialmente-non ufficialmente-giusto, non so più) lanciato la loro relazione al Super Bowl LX.

Il campione e la star dei reality sono stati anche avvistati insieme in Arizona, condividendo in modo non troppo sottile immagini quasi identiche dello stesso tramonto al Lago Powell nelle loro rispettive storie di Instagram.

Poi, prima del Gran Premio del Giappone 2026, Hamilton e Kardashian sono stati fotografati mentre passeggiavano per le strade di Tokyo con il loro entourage, anche se sfortunatamente non c'era traccia di Kim nel paddock di F1 quel fine settimana.

L'ultima apparizione di Kardashian nel video Tokyo Drift di Hamilton sembra essere l'ultimo pezzo del puzzle infinito che è la vita personale del sette volte campione del mondo.

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