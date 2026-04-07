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An edited image of Lewis Hamilton furious and Martin Brundle concerned with a Sky microphone

L'ammissione del campione di F1 su Lewis Hamilton preoccupa Martin Brundle

An edited image of Lewis Hamilton furious and Martin Brundle concerned with a Sky microphone — Foto: © IMAGO

L'ammissione del campione di F1 su Lewis Hamilton preoccupa Martin Brundle

Lando Norris ha rivelato informazioni preoccupanti il mese scorso dopo aver superato Lewis Hamilton

Scritto originariamente da Chris Deeley. Questa versione è una traduzione.

C'era molto di cui discutere dopo il Gran Premio del Giappone del mese scorso, ma c'è una cosa in particolare che preoccupa Martin Brundle di Sky Sports.

Il commentatore di lunga data ed ex pilota ha evidenziato una cosa specifica che il campione di F1 in carica Lando Norris ha detto riguardo alla gara, e che, secondo il veterano delle trasmissioni, lo sport 'deve' cambiare.

Norris ha rivelato che ci sono stati momenti in gara in cui non voleva tentare un sorpasso su Lewis Hamilton, con cui ha lottato per gran parte della gara, ma il suo sistema di gestione della batteria gli ha lasciato poca scelta. Questo, a sua volta, ha permesso a Hamilton di ripassarlo facilmente grazie alla batteria scarica della McLaren.

Nello specifico, Norris ha dichiarato: "Onestamente, in alcune fasi della gara, non volevo nemmeno superare Lewis, è solo che la mia batteria si attiva, e non voglio che si attivi ma non posso controllarla. Così lo supero e poi non ho più batteria, quindi lui mi sfreccia davanti."

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Brundle: I piloti non dovrebbero avere sorprese

Questo, ha detto Brundle a The F1 Show dopo la gara, è una situazione assolutamente inaccettabile.

Definendo il sistema un 'grosso problema per la FIA', Brundle ha chiesto un cambiamento il più rapidamente possibile, citando i regolamenti stessi dello sport che prevedono che i piloti debbano guidare l'auto 'da soli e senza assistenza'.

"Una cosa che mi ha davvero preoccupato è stata Lando Norris che ha detto 'Non volevo superare Lewis Hamilton, ma la mia batteria ha deciso di farlo e poi non avevo nulla con cui difendermi'," ha detto Brundle.

"Ora c'è un regolamento in Formula 1. Esiste da sempre. È molto semplice e di vasta portata: 'Il pilota deve guidare l'auto da solo e senza assistenza', e penso che sia di questo che ho parlato riguardo alla linearità... il pilota non dovrebbe avere sorprese da un'auto che impara da sola.

"Devono eliminarlo. Sono sicuro che non è un lavoro da un momento all'altro, ma l'erogazione di potenza deve essere proporzionale a ciò che il pilota sta facendo con l'acceleratore. Questo è un aspetto fondamentale. Deve essere lineare, come ho detto. Quindi è un grosso problema per la FIA."

Norris spiega il problema della batteria in F1

Norris ha approfondito la natura a 'yo-yo' del nuovo sistema di gestione della batteria dopo la gara, lamentando che c'è 'troppo poco controllo' per chi guida le vetture.

"Il problema è," ha detto, "che si attiva alla 130R, devo alzare il piede, altrimenti gli vado addosso, e non mi è permesso tornare sull'acceleratore. Se vado sull'acceleratore, la mia batteria si attiva, e non voglio che si attivi, perché avrebbe dovuto interrompersi, ma siccome alzi il piede e devi tornare sull'acceleratore, si riattiva."

"Non c'è niente che io possa fare al riguardo, quindi non c'è abbastanza controllo per un pilota, e questo è il motivo per cui sei troppo in balia di ciò che ti sta dietro, e non è così che dovrebbe essere."

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