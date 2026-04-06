Daniel Ricciardo si interroga sul trattamento 'duro' dopo il ritiro dalla F1
Daniel Ricciardo si interroga sul trattamento 'duro' dopo il ritiro dalla F1
Daniel Ricciardo ha recentemente rivelato quanto un pilota di F1 possa essere duro con se stesso
La prospettiva di Daniel Ricciardo sulla vita dopo la F1 ha rivelato che si interroga ancora su quanto sia stato duro con se stesso durante la sua carriera nell'apice del motorsport.
Diventare un pilota di Formula 1, o in effetti qualsiasi atleta, richiede una forza mentale che la maggior parte dei comuni mortali fatica a padroneggiare, ma a che punto può diventare malsano per un individuo?
Non preoccupatevi, non siete capitati su un episodio del podcast di Jake Humphrey. Invece, è Daniel Ricciardo che ha portato alla luce le sue personali difficoltà mentali in F1 e come abbia finito per trattare se stesso 'duramente'.
Ricciardo ha gareggiato con Red Bull, Renault, McLaren e Racing Bulls durante la sua carriera in F1, assicurandosi otto vittorie in Gran Premi quando era al culmine delle sue capacità.
Ma dietro il largo sorriso presentato al mondo e ai media, si celava una mentalità piuttosto dura che ha iniziato a mettere in discussione solo dopo il ritiro.
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Ricciardo: Penso che siamo molto duri con noi stessi
Durante una recente intervista con Jim Farley, il CEO di Ford, a Ricciardo è stato chiesto di dare qualche consiglio e ha sottolineato l'importanza di trovare divertente il proprio lavoro.
Ripensando alla sua mentalità nello sport, Ricciardo ha detto: "Guarda, nelle corse, ho imparato che, sai, mi permettevo di divertirmi solo se ottenevo un buon risultato.
"Vivere in quel modo così bianco o nero, col senno di poi, non credo fosse un modo sano di fare e affrontare le cose. Se andavo a cena con la mia famiglia o gli amici dopo una gara in cui non avevo fatto bene, mi sentivo come se, oh, non meritassi di mangiare un buon pasto quella sera, per esempio.
"Penso che siamo molto duri con noi stessi. E penso che sì, avere un po' più di coerenza ed equilibrio e non importa se hai avuto il giorno migliore o il peggiore, dovresti comunque darti il permesso di divertirti nel tuo giorno libero o comunque sia."
Ricciardo 'felice' che la decisione del ritiro sia stata presa per lui
Altrove nella sua intervista con Farley, Ricciardo ha ammesso di essere grato che la decisione del ritiro sia stata presa per lui.
Ha spiegato: "Ho resistito un altro anno in F1 e poi alla fine sono stato lasciato andare, quella era la realtà in quel momento. Ma penso che una volta successo, ero stato lasciato andare due volte negli ultimi due anni, mi aveva anche tolto molto. Ci avevo messo molta della mia anima e mi sentivo piuttosto esausto.
"Riflettendoci, ero grato che avessero preso la decisione per me. Penso che sarebbe stato difficile dire: 'Ho finito'. Sapevo che probabilmente avevo finito perché sapevo che era più difficile per me esibirmi al livello che potevo. Per qualche ragione, ho perso un po' di qualcosa ed è giusto ammetterlo. Va bene così."
Cosa sta facendo Daniel Ricciardo ora?
Da quando è stato lasciato dalla Red Bull dopo il Gran Premio di Singapore 2024, Ricciardo si è ritirato e si sta invece concentrando su progetti personali come il suo marchio di abbigliamento Enchante.
Ricciardo è stato anche nominato Ambasciatore Globale Ford Racing l'anno scorso, divertendosi con esibizioni a bordo del Ford Raptor e partecipando a eventi promozionali per il leggendario produttore.
LEGGI DI PIÙ: Perché la F1 non ha sostituito i GP del Bahrain e dell'Arabia Saudita?
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