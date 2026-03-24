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Kimi Antonelli stands on the podium for Mercedes after winning the 2026 Chinese Grand Prix

F1 Kimi Antonelli Oggi: C'è un ordine di squadra segreto alla Mercedes; are le stesse cose di Max Verstappen

Kimi Antonelli stands on the podium for Mercedes after winning the 2026 Chinese Grand Prix — Foto: © IMAGO

F1 Kimi Antonelli Oggi: C'è un ordine di squadra segreto alla Mercedes; are le stesse cose di Max Verstappen

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Lunedì 23° marzo 2026 in Formula 1.

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22 marzo 2026 14:00
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