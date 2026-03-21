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Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo

Vogliono usare la FIA per distruggere il motore Mercedes!

Shots of Russell and Antonelli in Mercedes race suits from the shoulders upwards looking concerned with a background of a blue building with the white FIA logo — Foto: © IMAGO

Vogliono usare la FIA per distruggere il motore Mercedes!

Ci sono indiscrezioni secondo cui la Mercedes starebbe cercando di fare pressione sulla FIA per ridurre il divario tra il motore di Kimi Antonelli e quello del resto del gruppo.

La Mercedes ha il controllo assoluto all'inizio di questa nuova era. Nonostante la Ferrari sia seconda in griglia, il team di Maranello si trova ad affrontare un significativo deficit di potenza. Per colmare il divario, gli ingegneri di Frédéric Vasseur hanno optato per uno speciale sistema FIA che offre ai team in ritardo opportunità di sviluppo aggiuntive.

Le speranze in Italia sono riposte nel sistema denominato "Opportunità di Sviluppo e Aggiornamento Aggiuntive", secondo quanto riportato da The Race. Se un costruttore si trova tra il 2% e il 4% di distacco dal leader, potrà implementare un ulteriore aggiornamento a fine anno e un altro entro il 2027.

Enrico Gualtieri, responsabile tecnico del reparto motori, sottolinea che le carenze più evidenti riguardano il motore a combustione. Soddisfare questi requisiti permetterebbe alla Ferrari di introdurre una nuova specifica per il suo motore a combustione, sulla quale è già in corso un intenso lavoro in fabbrica.

Il team principal Frédéric Vasseur ha già lasciato intendere di aspettarsi di soddisfare i criteri stabiliti. "La Ferrari è fiduciosa di soddisfare i requisiti per accedere all'aggiornamento", ha dichiarato il team. Attualmente, si stima che la differenza di potenza rispetto al motore Mercedes sia di almeno 15 cavalli. Sebbene alcuni considerino la SF-26 la vettura più aerodinamica in griglia, la differenza di efficienza rispetto alla potenza Mercedes si è fatta sentire durante le prime gare della stagione.

Per analizzare al meglio le prestazioni della SF-26, la Ferrari ha in programma un importante test il mese prossimo. Il team effettuerà una giornata di prova di 200 chilometri sul circuito di Monza. La scelta di questo leggendario tempio italiano dell'alta velocità non è casuale: l'obiettivo è raccogliere dati sulla gestione dell'energia su uno dei circuiti più impegnativi del calendario.

In questo senso, la Mercedes si distingue, poiché il suo W17 riesce a mantenere la potenza di picco più a lungo, riducendo il "super clipping" ricaricando la batteria mentre il pilota spinge al limite l'acceleratore. Tuttavia, negli ambienti Ferrari si vocifera che la Mercedes stia trattenendo parte del suo potenziale per impedire alla rivale di accedere a maggiori opportunità di sviluppo.

Secondo le indiscrezioni, "la Ferrari ritiene che la Mercedes stia limitando il potenziale del suo motore per mantenere il team italiano al di sotto della soglia del 2% e quindi evitare l'attivazione del sistema di aggiornamento". Se l'autorizzazione venisse infine concessa, il team potrebbe anticipare le modifiche alla gestione termica del motore e testarle in pista durante l'ultimo quarto di stagione.

A Maranello è già risaputo che, in circostanze normali, la Mercedes dominerà la maggior parte dei circuiti quest'anno, rendendo la stagione un periodo di transizione per la Ferrari. Pertanto, lo sviluppo di un motore completamente nuovo è considerato essenziale per poter competere testa a testa per le vittorie a partire dal 2027.

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Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

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