URGENTE: Rivelate le minacce di aggressione contro Kimi Antonelli

Toto Wolff, direttore della scuderia Mercedes, ha dichiarato che il team potrebbe essere preso di mira da attacchi politici, a causa del vantaggio offerto dal motore. Con il W17, la Mercedes vanta la monoposto più veloce del campionato, nonostante negli ultimi mesi siano emerse critiche sulla performance del suo motore tedesco.

Quello di cui si parlava in modo sommesso durante la pausa invernale si è fatto sentire già nella prima gara a Melbourne. La scuderia continua a dominare la Formula 1, anche grazie all’introduzione di una nuova unità di potenza che, in passato, aveva già dimostrato notevoli capacità.

La Ferrari si posiziona al secondo posto in classifica, ma la differenza in termini di rendimento è evidente: finora solo i piloti Mercedes hanno scalato il podio. All’inizio dell’anno si è acceso il dibattito sul presunto “trucco di compressione” presente nell’unità di potenza Mercedes.

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Per eliminare ogni possibile vantaggio, la FIA ha adottato una nuova metodologia di test che, a partire dal 1° giugno, valuta i motori anche in condizioni operative normali, misura che dovrebbe annullare del tutto il beneficio attribuito a quella pratica. Nel frattempo, Mercedes sembra decisa a non cedere terreno, mentre le scuderie clienti si concentrano nel cercare di raggiungere il livello della fabbrica.

Toto Wolff ha spiegato a FormulaPassion che le prossime settimane porteranno una vera “battaglia politica” in Formula 1, rendendo il suo team il bersaglio principale delle critiche.

Non si tratta tanto di mettere in discussione il motore quanto di attaccare l’auto, dato che “abbiamo una vettura competitiva, capace di vincere”. Per il momento, il W17 si conferma una macchina vincente, anche se resta da vedere quali attacchi politici emergeranno nelle settimane e nei mesi a venire.

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Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

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