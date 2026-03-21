Pilota di F1 del giorno 2026: Kimi Antonelli si aggiudica il premio dopo la vittoria in Cina
Pilota di F1 del giorno 2026: Kimi Antonelli si aggiudica il premio dopo la vittoria in Cina
Il campionato di Formula 1 2026 è già iniziato e, come negli anni precedenti, i fan hanno l’opportunità di votare ogni gara per decretare il loro Pilota del Giorno.
Durante tutta la stagione vi aggiorneremo sull’andamento di questa votazione, che non premia il vincitore di gara o il pilota con la monoposto più veloce, bensì colui che, agli occhi del pubblico, ha offerto la prestazione più convincente superando grandi sfide.
Il premio Pilota del Giorno è stato introdotto ufficialmente nel 2016 e rappresenta un riconoscimento d’onore, un tributo meritato per chi riesce a distinguersi in pista. Ad esempio, nell’apertura del campionato in Australia, Kimi Antonelli è stato elevato a favorito: il pilota Mercedes ha conquistato la sua prima vittoria a Shanghai e si è guadagnato il titolo grazie al 23,4% dei voti.
Lewis Hamilton, di ritorno al vertice, ha raccolto il 22,3% dei consensi, seguito da Franco Colapinto (11,4%) e Oliver Bearman (10,2%); Max Verstappen si è attestato al quinto posto con il 7,1%.
Pilota del Giorno 2026
|Gara
|Pilota del Giorno
|Posizione Finale
|Voti
|GP Australia
|Max Verstappen
|6
|30,0%
|GP Cina
|Kimi Antonelli
|1
|23,4%
|GP Giappone
|–
|–
|–
|GP Bahrain
|–
|–
|–
|GP Arabia Saudita
|–
|–
|–
|GP Miami
|–
|–
|–
|GP Canada
|–
|–
|–
|GP Monaco
|–
|–
|–
|GP Spagna
|–
|–
|–
|GP Austria
|–
|–
|–
|GP Gran Bretagna
|–
|–
|–
|GP Belgio
|–
|–
|–
|GP Ungheria
|–
|–
|–
|GP Paesi Bassi
|–
|–
|–
|GP Italia
|–
|–
|–
|GP Spagna
|–
|–
|–
|GP Azerbaigian
|–
|–
|–
|GP Singapore
|–
|–
|–
|GP Stati Uniti
|–
|–
|–
|GP Città del Messico
|–
|–
|–
|GP São Paulo
|–
|–
|–
|GP Las Vegas
|–
|–
|–
|GP Qatar
|–
|–
|–
|GP Abu Dabi
|–
|–
|–
Come si sceglie il Pilota del Giorno?
Al termine di ogni gara, il titolo di Pilota del Giorno viene assegnato al concorrente che ha ricevuto il maggior numero di voti espressi dai tifosi. La votazione è aperta dall’inizio della gara fino ai momenti finali, garantendo così a tutti gli appassionati la possibilità di fare sentire la propria voce.
Come votare per il Pilota del Giorno?
Votare per il pilota preferito è davvero semplice: basta recarsi sulla pagina ufficiale di votazione della Formula 1 e scegliere il proprio beniamino, contribuendo così a decretare il vincitore scelto dal pubblico.
Il Pilota del Giorno riceve qualche premio?
Pur costituendo un importante riconoscimento da parte dei fan, il titolo di Pilota del Giorno non prevede alcun premio in denaro o bonus economico. Si tratta esclusivamente di un tributo simbolico, che celebra e onora le eccellenti prestazioni dei piloti in pista.
Cosa è successo al GP di Cina?
La seconda gara della stagione si è trasformata in una sfilza di abbandoni a causa di problemi meccanici. Nei primi minuti della corsa, si è appreso che Gabriel Bortoleto e Alexander Albon non avrebbero preso parte alla gara, mentre anche i McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono stati esclusi dal Gran Premio. In partenza, con quattro vetture già fuori gara, Lewis Hamilton ha preso il comando, mentre Charles Leclerc ha scalato la classifica fino al terzo posto. Franco Colapinto ha guadagnato alcune posizioni, ma Sergio Pérez non ha avuto la stessa fortuna: il pilota messicano è infatti finito in incidente con Valtteri Bottas, suo compagno di squadra.
Mercedes ha prontamente riconquistato la leadership, e al terzo giro Kimi Antonelli si è imposto in testa alla gara. Le posizioni sembravano stabilizzarsi fino a quando, al giro 11, Lance Stroll ha dovuto abbandonare, provocando l’uscita della Safety Car. Colapinto ha deciso di rimanere in pista, approfittando dell’occasione per risalire in griglia; tuttavia, al rilancio, l'argentino è retrocesso al quinto posto, mentre Antonelli ha mantenuto il primato. Al giro 25 si sono innescati due intensi duelli: da una parte, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno combattuto per il terzo posto del podio, mentre dall’altra Franco Colapinto cercava di difendere il quinto posto da Esteban Ocon.
Alla ripresa, al giro 29, George Russell è riuscito a rientrare subito dietro Antonelli, superando con disinvoltura le Ferrari ancora impegnate in un combattimento serrato. Nel frattempo, Colapinto ha retrocesso fino all’ottava posizione, pur rimanendo lontano dai box. Al giro 33 l’argentino ha dovuto ritirarsi: al suo ritorno dai box si è scontrato nuovamente con Ocon, un contatto che lo ha spinto al dodicesimo posto. Nella parte finale della gara si è assistito a un ulteriore susseguirsi di abbandoni, e fu Fernando Alonso a dover interrompere a causa di vibrazioni riscontrate nella sua Aston Martin, seguito alcuni giri dopo dal ritiro di Max Verstappen per problemi meccanici. Charles Leclerc, invece, ha preferito non lottare ulteriormente con Hamilton per l’ultimo posto sul podio, mentre Antonelli ha consolidato la leadership, guidando verso l’Italia per una vittoria in Formula 1, la prima dal 2006.
|Posizione
|Pilota
|1
|Kimi Antonelli
|2
|George Russell
|3
|Lewis Hamilton
|4
|Charles Leclerc
|5
|Oliver Bearman
|6
|Pierre Gasly
|7
|Liam Lawson
|8
|Isack Hadjar
|9
|Carlos Sainz
|10
|Franco Colapinto
|11
|Nico Hulkenberg
|12
|Arvid Lindblad
|13
|Valtteri Bottas
|14
|Esteban Ocon
|15
|Sergio Pérez
|16
|Max Verstappen
|17
|Fernando Alonso
|18
|Lance Stroll
|19
|Oscar Piastri
|20
|Lando Norris
|21
|Gabriel Bortoleto
|22
|Alex Albon
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Chi sono i vincitori più giovani di una gara di Formula 1? La lista include Kimi Antonelli
- 56 minuti fa
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell
Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey
ULTIME NOTIZIE: Newey lascia Aston Martin
CONTROVERSIA: Fernando Alonso è classificato SOPRA Michael Schumacher
Latest News
FINE DELLE VOCI: Aston Martin CONFERMA IL TEAM PRINCIPALE DI FERNALALONSO
- 1 ora fa
Chi sono i vincitori più giovani di una gara di Formula 1? La lista include Kimi Antonelli
- 56 minuti fa
Pilota di F1 del giorno 2026: Kimi Antonelli si aggiudica il premio dopo la vittoria in Cina
- 2 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell
- Ieri 01:38
Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey
- 19 marzo 2026 17:34
ULTIME NOTIZIE: Newey lascia Aston Martin
- 19 marzo 2026 17:25
Molto letto
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritrova la felicità in Formula 1; Il confronto con Andrea Kimi Antonelli
- 18 marzo
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
- 14 marzo
Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?
- 7 marzo