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Antonelli, Russell, Hamilton and Bono all embracing on the 2026 Chinese GP podium

Pilota di F1 del giorno 2026: Kimi Antonelli si aggiudica il premio dopo la vittoria in Cina

Antonelli, Russell, Hamilton and Bono all embracing on the 2026 Chinese GP podium — Foto: © IMAGO

Pilota di F1 del giorno 2026: Kimi Antonelli si aggiudica il premio dopo la vittoria in Cina

Il campionato di Formula 1 2026 è già iniziato e, come negli anni precedenti, i fan hanno l’opportunità di votare ogni gara per decretare il loro Pilota del Giorno.

Durante tutta la stagione vi aggiorneremo sull’andamento di questa votazione, che non premia il vincitore di gara o il pilota con la monoposto più veloce, bensì colui che, agli occhi del pubblico, ha offerto la prestazione più convincente superando grandi sfide.

Il premio Pilota del Giorno è stato introdotto ufficialmente nel 2016 e rappresenta un riconoscimento d’onore, un tributo meritato per chi riesce a distinguersi in pista. Ad esempio, nell’apertura del campionato in Australia, Kimi Antonelli è stato elevato a favorito: il pilota Mercedes ha conquistato la sua prima vittoria a Shanghai e si è guadagnato il titolo grazie al 23,4% dei voti.

Lewis Hamilton, di ritorno al vertice, ha raccolto il 22,3% dei consensi, seguito da Franco Colapinto (11,4%) e Oliver Bearman (10,2%); Max Verstappen si è attestato al quinto posto con il 7,1%.

Pilota del Giorno 2026

GaraPilota del GiornoPosizione FinaleVoti
GP AustraliaMax Verstappen630,0%
GP CinaKimi Antonelli123,4%
GP Giappone
GP Bahrain
GP Arabia Saudita
GP Miami
GP Canada
GP Monaco
GP Spagna
GP Austria
GP Gran Bretagna
GP Belgio
GP Ungheria
GP Paesi Bassi
GP Italia
GP Spagna
GP Azerbaigian
GP Singapore
GP Stati Uniti
GP Città del Messico
GP São Paulo
GP Las Vegas
GP Qatar
GP Abu Dabi

Come si sceglie il Pilota del Giorno?

Al termine di ogni gara, il titolo di Pilota del Giorno viene assegnato al concorrente che ha ricevuto il maggior numero di voti espressi dai tifosi. La votazione è aperta dall’inizio della gara fino ai momenti finali, garantendo così a tutti gli appassionati la possibilità di fare sentire la propria voce.

Come votare per il Pilota del Giorno?

Votare per il pilota preferito è davvero semplice: basta recarsi sulla pagina ufficiale di votazione della Formula 1 e scegliere il proprio beniamino, contribuendo così a decretare il vincitore scelto dal pubblico.

Il Pilota del Giorno riceve qualche premio?

Pur costituendo un importante riconoscimento da parte dei fan, il titolo di Pilota del Giorno non prevede alcun premio in denaro o bonus economico. Si tratta esclusivamente di un tributo simbolico, che celebra e onora le eccellenti prestazioni dei piloti in pista.

Cosa è successo al GP di Cina?

La seconda gara della stagione si è trasformata in una sfilza di abbandoni a causa di problemi meccanici. Nei primi minuti della corsa, si è appreso che Gabriel Bortoleto e Alexander Albon non avrebbero preso parte alla gara, mentre anche i McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri sono stati esclusi dal Gran Premio. In partenza, con quattro vetture già fuori gara, Lewis Hamilton ha preso il comando, mentre Charles Leclerc ha scalato la classifica fino al terzo posto. Franco Colapinto ha guadagnato alcune posizioni, ma Sergio Pérez non ha avuto la stessa fortuna: il pilota messicano è infatti finito in incidente con Valtteri Bottas, suo compagno di squadra.

Mercedes ha prontamente riconquistato la leadership, e al terzo giro Kimi Antonelli si è imposto in testa alla gara. Le posizioni sembravano stabilizzarsi fino a quando, al giro 11, Lance Stroll ha dovuto abbandonare, provocando l’uscita della Safety Car. Colapinto ha deciso di rimanere in pista, approfittando dell’occasione per risalire in griglia; tuttavia, al rilancio, l'argentino è retrocesso al quinto posto, mentre Antonelli ha mantenuto il primato. Al giro 25 si sono innescati due intensi duelli: da una parte, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno combattuto per il terzo posto del podio, mentre dall’altra Franco Colapinto cercava di difendere il quinto posto da Esteban Ocon.

Alla ripresa, al giro 29, George Russell è riuscito a rientrare subito dietro Antonelli, superando con disinvoltura le Ferrari ancora impegnate in un combattimento serrato. Nel frattempo, Colapinto ha retrocesso fino all’ottava posizione, pur rimanendo lontano dai box. Al giro 33 l’argentino ha dovuto ritirarsi: al suo ritorno dai box si è scontrato nuovamente con Ocon, un contatto che lo ha spinto al dodicesimo posto. Nella parte finale della gara si è assistito a un ulteriore susseguirsi di abbandoni, e fu Fernando Alonso a dover interrompere a causa di vibrazioni riscontrate nella sua Aston Martin, seguito alcuni giri dopo dal ritiro di Max Verstappen per problemi meccanici. Charles Leclerc, invece, ha preferito non lottare ulteriormente con Hamilton per l’ultimo posto sul podio, mentre Antonelli ha consolidato la leadership, guidando verso l’Italia per una vittoria in Formula 1, la prima dal 2006.

Posizione Pilota
1Kimi Antonelli
2George Russell
3Lewis Hamilton
4Charles Leclerc
5Oliver Bearman
6Pierre Gasly
7Liam Lawson
8Isack Hadjar
9Carlos Sainz
10Franco Colapinto
11Nico Hulkenberg
12Arvid Lindblad
13Valtteri Bottas
14Esteban Ocon
15Sergio Pérez
16Max Verstappen
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Oscar Piastri
20Lando Norris
21Gabriel Bortoleto
22Alex Albon

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