La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari
La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari
Il leader del campionato, George Russell, ha chiesto alla Ferrari e alle scuderie cliente di semplificare le partenze, introducendo alcuni piccoli aggiustamenti.
Il pilota britannico ha criticato le cosiddette “super partenze” di Ferrari, un vantaggio a cui il team italiano sembra non voler rinunciare. A differenza della Mercedes, che avrebbe implementato un trucco innovativo nella compressione del motore, l’unità di potenza Ferrari si distingue in fase di partenza.
Utilizzando un turbocompressore di dimensioni ridotte e più accessibile, la scuderia è in grado di generare rapidamente la pressione necessaria; a Melbourne la differenza è stata evidente, con il duo Ferrari che ha lasciato il box in maniera esplosiva e ha raggiunto la prima curva in anticipo.
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'Superstart' Ferrari
Russell ha spiegato su Race+ che la FIA intende introdurre una modifica per rendere le partenze più equilibrate, ma per realizzare questo cambiamento è necessario il sostegno unanime di tutte le squadre.
Secondo il pilota britannico, le scuderie Ferrari non sono disposte a rinunciare al vantaggio conquistato, una posizione che ritiene del tutto insensata.
«La FIA aveva pensato di modificare la normativa, ma, come puoi immaginare, alcuni team che godevano di queste eccellenti partenze si sono opposti, e sinceramente mi sembra una scelta irrazionale», ha concluso il pilota Mercedes.
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