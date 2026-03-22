close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Antonelli, pronto a DISUBBIDERE Mercedes

Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Antonelli, pronto a DISUBBIDERE Mercedes

Kimi Antonelli ha tracciato la sua strada nell’élite della Formula 1 durante il weekend scorso, confermandosi come uno dei giovani talenti in rapida ascesa.

Nel Gran Premio di Cina il pilota italiano ha fatto la storia, diventando il più giovane a conquistare la pole position e aggiudicandosi la vittoria. Tuttavia, il team principal Toto Wolff ha sottolineato che, per ora, non bisogna attendersi una lotta serrata per il titolo.

Per alleviare la pressione su Antonelli, ancora in fase di crescita nella sua seconda stagione, Wolff ribadisce l’importanza dell’esperienza, evidenziando come il vero leader sia un pilota con anni di competenza.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Esperienza contro il talento

La dinamica tra i piloti Mercedes ha sollevato numerosi dibattiti tra gli appassionati. L’esperto di Formula 1 Brian van Hinthum osserva che ogni dichiarazione di Wolff evidenzia la sua visione: mentre il veterano, come Russell, possiede quell’esperienza indispensabile per guidare la squadra e contendere il titolo, il giovane italiano è ancora impegnato nel percorso di apprendimento.

Wolff si impegna a non creare aspettative eccessive nei confronti di Antonelli, nonostante gli impressionanti successi mediatici ottenuti in queste ultime gare.

Un ordine di squadra mascherato?

Wolff aveva già avvertito in passato sulla natura imprevedibile della Formula 1, in cui un pilota viene celebrato per una vittoria e criticato aspramente per un solo errore. In un recente podcast è emerso che questa strategia potrebbe celare un messaggio sottile: invitare il giovane Antonelli a maturare, senza promettere che diventerà campione mondiale quest’anno. Secondo van Hinthum, le parole del team principal suggeriscono indirettamente che, nonostante il talento, quest’anno Kimi fatichi a esprimersi al meglio.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari

La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari

  • 2 ore fa
Mercedes Notizie: Cos'è ADUO?; Il messaggio che farà infuriare; Vogliono usare FIA per distruggere il motore

Mercedes Notizie: Cos'è ADUO?; Il messaggio che farà infuriare; Vogliono usare FIA per distruggere il motore

  • Ieri 23:30
Vogliono usare la FIA per distruggere il motore Mercedes!

Vogliono usare la FIA per distruggere il motore Mercedes!

  • Ieri 21:00
Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari

Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari

  • 3 ore fa
Il messaggio di Checo Pérez che farà infuriare la Mercedes

Il messaggio di Checo Pérez che farà infuriare la Mercedes

  • Ieri 20:30
Quali sono le dimensioni delle nuove monoposto di F1? Spiegazione del regolamento 2026

Quali sono le dimensioni delle nuove monoposto di F1? Spiegazione del regolamento 2026

  • Oggi 15:00

Appena arrivato

17:00
La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari
16:00
Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari
15:00
Quali sono le dimensioni delle nuove monoposto di F1? Spiegazione del regolamento 2026
14:00
La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!
13:00
Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE! Ferrari

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

Oggi 14:00
Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari Ferrari

Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

Oggi 13:00
F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell

20 marzo 2026 01:38
Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey Formula 1

Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey

19 marzo 2026 17:34
Ontdek het op Google Play