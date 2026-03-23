Il malcontento di Verstappen alla Red Bull potrebbe portare a cambiamenti drastici in Mercedes.

George Russell è attualmente in testa alla classifica del campionato piloti.

Preoccupazioni sul futuro di George Russell in Mercedes stanno emergendo, anche nel caso in cui il pilota dovesse conquistare il titolo del campionato di F1 nel 2026.

Durante gran parte della stagione 2025, Russell ha corso senza la certezza di restare in squadra, fino a quando, lo scorso ottobre, il contratto è stato rinnovato.

Da allora il pilota si è affermato come il favorito per la conquista del titolo, grazie alle sue prestazioni impeccabili al Gran Premio d’Australia che gli hanno consentito di accumulare 51 punti e farsi notare nella classifica.

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Due esperti del mondo della F1 hanno sottolineato che, anche se Russell dovesse vincere il campionato, esiste un ostacolo significativo al suo proseguimento in Mercedes: Max Verstappen.

Quest’ultimo ha avuto un inizio estremamente difficile con le nuove regolamentazioni, subendo la sua prima ritirata dell’anno a Shanghái e criticando aspramente le vetture del 2026.

Durante il podcast Stay On Track, le leggende della F1 Damon Hill e Johnny Herbert hanno discusso a lungo del processo di rinnovo contrattuale di Russell e della situazione interna in Mercedes, suggerendo che, nonostante le possibilità di successo, il futuro del pilota rimanga tutt’altro che garantito.

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Mercedes abbandonerà Russell a favore di Verstappen?

Le dichiarazioni emerse nel corso del podcast sono state particolarmente nette. Damon Hill ha commentato che il team non sembra disposto a impegnarsi a lungo termine con Russell, definendolo una presenza temporanea.

Johnny Herbert, richiamando alcuni rumor, ha fatto notare che anche Verstappen potrebbe non sentirsi completamente a suo agio nell'attuale contesto, spingendo Mercedes a considerare un suo possibile ingaggio.

Rimangono incerti i destini dei piloti: anche se Russell potesse portare a casa il titolo, le dinamiche interne e le nuove sfide regolamentari potrebbero comunque ombreggiare il suo futuro nella scuderia tedesca.

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