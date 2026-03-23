Il paragone tra Antonelli e Verstappen che fa sognare la Mercedes

Christian Klien si mostra profondamente impressionato dalle prestazioni di Andrea Kimi Antonelli.

L’ex pilota di Formula 1 ha evidenziato sorprendenti similitudini tra il giovane italiano e Max Verstappen, sottolineando come il nuovo vincitore del Gran Premio possieda un istinto naturale molto vicino a quello del quadruplice campione del mondo.

Antonelli ha fatto la storia conquistando la sua prima vittoria nella massima serie al Gran Premio di Cina, partendo dalla pole position e, nonostante un breve contatto con Lewis Hamilton all’inizio della gara, dominando la prova dall’inizio alla fine. Con questo successo, il pilota di 19 anni si è affermato come il secondo più giovane a vincere una gara, un record che ancora oggi appartiene a Verstappen.

Somiglianze con Verstappen

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Klien ha notato in Antonelli delle qualità riservate finora solo all’élite del motorsport. Durante il programma Sport und Talk aus dem Hangar-7 su ServusTV, il celebre austriaco ha commentato: "Antonelli mi ricorda Verstappen". Il suo giudizio si è concentrato sulla straordinaria maturità del giovane italiano, che, pur essendo alla sua seconda stagione in Formula 1, ha dimostrato di saper vivere le pressioni del più alto livello. "Ha solo 19 anni e il suo ingresso in questo sport è stato spettacolare. Riuscire a compiere un’impresa di questo calibro in così poco tempo è davvero notevole", ha aggiunto Klien.

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Fredda determinazione sotto pressione

Un episodio particolarmente significativo si è verificato durante la gara a Shanghai: al giro 53, Antonelli ha affrontato una perdita di aderenza in una curva, ma ha saputo mantenere la calma e seguire con precisione le direttive del team. "Il suo modo di gareggiare mi ricorda un’altra grande leggenda. Mantenere la testa fredda nei momenti critici, soprattutto nei duelli con Lewis Hamilton, è essenziale, e il modo tranquillo in cui si è relazionato con il suo ingegnere evidenzia questo aspetto", ha spiegato Klien.

Dopo un piccolo imprevisto al sistema frenante, l’ingegnere gli aveva detto semplicemente: "Continua fino al traguardo", gesto che ha ricordato subito l’approccio di Verstappen. Ad accentuare il suo talento, il giovane pilota ha registrato il giro più veloce subito dopo l’errore, nonostante la vittoria fosse già assicurata, dimostrando così una classe innata e un carattere solido.

La sfida interna in Mercedes

Il convincente risultato ottenuto in Cina ha innescato una competizione interna molto sentita all’interno del team Mercedes. Attualmente, Antonelli occupa il secondo posto nel campionato mondiale con 47 punti, avvicinandosi di soli quattro punti al compagno George Russell, attuale leader con 51 punti dopo la vittoria inaugurale in Australia.

Le sessioni di qualifiche hanno mostrato un equilibrio tra i due, con un punteggio pari di 1-1. Nel frattempo, mentre i giovani talenti in Mercedes continuano a emergere, Max Verstappen sta affrontando un inizio di stagione complicato: il pilota di Red Bull, attualmente ottavo in classifica con appena otto punti, ha dovuto fronteggiare problemi legati al peso e malfunzionamenti al sistema di raffreddamento del suo RB22.

Lo sguardo di tutti si ora rivolge al circuito di Suzuka, dove il prossimo Gran Premio del Giappone potrebbe regalare condizioni meteorologiche estremamente variabili.

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