F1 Ferrari Oggi: Fred Vasseur difende la sua decisione riguardo pilotti; Charles Leclerc lascia intendere
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