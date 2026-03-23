Norris nega categoricamente il segreto rivelato da Hamilton riguardo alla Mercedes

Secondo Lando Norris, attuale campione del mondo, non esiste alcuna modalità segreta durante le sessioni di qualifica della Mercedes.

Il pilota della McLaren rigetta le insinuazioni di Lewis Hamilton, il quale sostiene che il suo ex team possa attivare un “party mode”. Norris, tuttavia, respinge tali affermazioni, definendole frutto di immaginazione e privo di fondamento.

Hamilton si basa sui marcati balzi di velocità registrati dalle Silver Arrows nelle varie sessioni di qualifica. Il britannico, che quest'anno corre per la Ferrari, ha osservato come la scuderia tedesca sembri trovare un'ulteriore spinta nei momenti decisivi, un fenomeno che egli collega alla sua esperienza passata all’interno della Mercedes.

I sospetti di Hamilton

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Dopo il Gran Premio di Cina dello scorso weekend, Hamilton ha condiviso le sue valutazioni dichiarando: “Ho trascorso molto tempo con la Mercedes e conosco bene il loro funzionamento”, così riportava GB News.

Secondo lui, durante le qualifiche viene attivata una modalità speciale, simile al vecchio “party mode”, mentre per la Ferrari non esiste una simile opzione. Il pilota ha enfatizzato che il salto in potenza tra le diverse sessioni è realmente significativo.

Norris risponde

Norris, anche grazie al fatto che la McLaren utilizza motori Mercedes, ha reagito fermamente alle accuse. In vista del Gran Premio del Giappone, il campione ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza di modalità aggiuntive messe a disposizione dal team.

“No. A volte, se si sbaglia, si cominciano a vedere cose che non esistono”, ha commentato, aggiungendo che per le squadre clienti non è prevista alcuna riserva di potenza nei momenti finali delle qualifiche.

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Dominio della Mercedes

La polemica sulle unità di potenza si inserisce in un contesto in cui la Mercedes domina la competizione. Dopo le prime due gare di quest'anno, in Australia e in Cina, la scuderia tedesca ha totalizzato ben 98 dei 103 punti disponibili. George Russell e Kimi Antonelli si sono già aggiudicati un Gran Premio ciascuno, mentre i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Hamilton, pur salendo regolarmente sul podio, non sono riusciti a eguagliare la velocità in qualifica offerta dalla fabbrica tedesca.

Differenze in qualifica

Hamilton ha sottolineato le evidenti differenze che emergono durante i sabati di qualifica. Mentre nella Q1 i margini di vantaggio sono di solito dell’ordine di una decima di secondo, nella Q2 la Mercedes può distanziare fino a mezzo secondo o addirittura 700 millesimi. Per Norris, campione del mondo con la McLaren l’anno scorso, questi dati non dimostrano l’esistenza di una configurazione segreta nel motore. Mentre la Mercedes guida senza esitazioni, la McLaren fatica a mantenere il ritmo dei primi due, anche a causa di problemi elettrici che hanno interessato l’unità di potenza durante la gara in Cina.

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