close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Russell, Hamilton and Verstappen in respective F1 kits in front of Japanese flag-themed background

Norris nega categoricamente il segreto rivelato da Hamilton riguardo alla Mercedes

Russell, Hamilton and Verstappen in respective F1 kits in front of Japanese flag-themed background — Foto: © IMAGO

Norris nega categoricamente il segreto rivelato da Hamilton riguardo alla Mercedes

Secondo Lando Norris, attuale campione del mondo, non esiste alcuna modalità segreta durante le sessioni di qualifica della Mercedes.

Il pilota della McLaren rigetta le insinuazioni di Lewis Hamilton, il quale sostiene che il suo ex team possa attivare un “party mode”. Norris, tuttavia, respinge tali affermazioni, definendole frutto di immaginazione e privo di fondamento.

Hamilton si basa sui marcati balzi di velocità registrati dalle Silver Arrows nelle varie sessioni di qualifica. Il britannico, che quest'anno corre per la Ferrari, ha osservato come la scuderia tedesca sembri trovare un'ulteriore spinta nei momenti decisivi, un fenomeno che egli collega alla sua esperienza passata all’interno della Mercedes.

I sospetti di Hamilton

Dopo il Gran Premio di Cina dello scorso weekend, Hamilton ha condiviso le sue valutazioni dichiarando: “Ho trascorso molto tempo con la Mercedes e conosco bene il loro funzionamento”, così riportava GB News.

Secondo lui, durante le qualifiche viene attivata una modalità speciale, simile al vecchio “party mode”, mentre per la Ferrari non esiste una simile opzione. Il pilota ha enfatizzato che il salto in potenza tra le diverse sessioni è realmente significativo.

Norris risponde

Norris, anche grazie al fatto che la McLaren utilizza motori Mercedes, ha reagito fermamente alle accuse. In vista del Gran Premio del Giappone, il campione ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza di modalità aggiuntive messe a disposizione dal team.

“No. A volte, se si sbaglia, si cominciano a vedere cose che non esistono”, ha commentato, aggiungendo che per le squadre clienti non è prevista alcuna riserva di potenza nei momenti finali delle qualifiche.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Dominio della Mercedes

La polemica sulle unità di potenza si inserisce in un contesto in cui la Mercedes domina la competizione. Dopo le prime due gare di quest'anno, in Australia e in Cina, la scuderia tedesca ha totalizzato ben 98 dei 103 punti disponibili. George Russell e Kimi Antonelli si sono già aggiudicati un Gran Premio ciascuno, mentre i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Hamilton, pur salendo regolarmente sul podio, non sono riusciti a eguagliare la velocità in qualifica offerta dalla fabbrica tedesca.

Differenze in qualifica

Hamilton ha sottolineato le evidenti differenze che emergono durante i sabati di qualifica. Mentre nella Q1 i margini di vantaggio sono di solito dell’ordine di una decima di secondo, nella Q2 la Mercedes può distanziare fino a mezzo secondo o addirittura 700 millesimi. Per Norris, campione del mondo con la McLaren l’anno scorso, questi dati non dimostrano l’esistenza di una configurazione segreta nel motore. Mentre la Mercedes guida senza esitazioni, la McLaren fatica a mantenere il ritmo dei primi due, anche a causa di problemi elettrici che hanno interessato l’unità di potenza durante la gara in Cina.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

F1 Lewis Hamilton Oggi: Rivela strani nuovi sviluppi in Ferrari; Questo circuito iconico gli porterà la gloria

F1 Lewis Hamilton Oggi: Rivela strani nuovi sviluppi in Ferrari; Questo circuito iconico gli porterà la gloria

  • Oggi 06:53
Nuova BATTUTA sulla F1 grazie a Mario Kart per il GP del Giappone

Nuova BATTUTA sulla F1 grazie a Mario Kart per il GP del Giappone

  • Ieri 21:30
Hamilton non vince da un anno, ma questo circuito iconico gli porterà la GLORIA

Hamilton non vince da un anno, ma questo circuito iconico gli porterà la GLORIA

  • Ieri 21:17
Il malcontento di Verstappen alla Red Bull potrebbe portare a cambiamenti drastici in Mercedes.

Il malcontento di Verstappen alla Red Bull potrebbe portare a cambiamenti drastici in Mercedes.

  • Oggi 12:00
Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari

Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari

  • Ieri 16:00
La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

  • Ieri 14:00

Appena arrivato

12:00
Il malcontento di Verstappen alla Red Bull potrebbe portare a cambiamenti drastici in Mercedes.
06:53
F1 Lewis Hamilton Oggi: Rivela strani nuovi sviluppi in Ferrari; Questo circuito iconico gli porterà la gloria
06:25
F1 Oggi: Le dimensioni delle nuove vetture; Le nuove regole sono fastidiose dal punto di vista dei piloti
06:12
F1 Kimi Antonelli Oggi: C'è un ordine di squadra segreto alla Mercedes; Russell è stufo che la Ferrari
22-3
Alonso rivela i DANNI subiti dalla nuova F1
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Norris nega categoricamente il segreto rivelato da Hamilton riguardo alla Mercedes Ferrari

Norris nega categoricamente il segreto rivelato da Hamilton riguardo alla Mercedes

1 ora fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: C'è un ordine di squadra segreto alla Mercedes; Russell è stufo che la Ferrari Formula 1

F1 Kimi Antonelli Oggi: C'è un ordine di squadra segreto alla Mercedes; Russell è stufo che la Ferrari

Oggi 06:12
La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE! Ferrari

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

Ieri 14:00
Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari Ferrari

Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

Ieri 13:00
Ontdek het op Google Play