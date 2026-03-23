Leclerc sottolinea la REALTÀ della battaglia tra Ferrari e Mercedes
Leclerc sottolinea la REALTÀ della battaglia tra Ferrari e Mercedes
Charles Leclerc ha ammesso che le sue preoccupazioni sulla reale velocità della Mercedes si sono confermate durante il Gran Premio di Cina.
Sebbene la Ferrari inizialmente sembrasse in grado di competere, a Shanghai la differenza è stata sorprendentemente ampia e il pilota monegasco ha potuto constatare in tempo reale il totale dominio dei “Raggi d’Argento”, un duro colpo per la scuderia italiana. In quella giornata la supremazia della Mercedes si è rivelata evidente, soprattutto per quanto riguarda la rapidità in singolo giro.
Nel frattempo, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, terminando 25 secondi prima di Lewis Hamilton, che si è classificato terzo dietro George Russell, mentre Leclerc ha concluso al quarto posto, dopo un lungo e combattuto duello con Hamilton per l’ultimo gradino del podio.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
La vera velocità della Mercedes
Per Leclerc, la potenza mostrata dai rivali non è stata del tutto inaspettata, anche se lui sperava in uno scenario diverso. "Non posso dire di averlo previsto, perché speravo di non dover mai assistere a una tale velocità", ha dichiarato il pilota di Ferrari a PlanetF1.
Ha aggiunto che le differenze sono oggi molto più marcate rispetto ai primi incontri di quest’anno in Australia e durante lo Sprint in Cina. "Ho l’impressione che, dopo i giorni di prove, certe dinamiche non quadravano. Durante la gara non riuscivo a capire perché in Australia e nello Sprint fossimo così ravvicinati; adesso, invece, la situazione sembra allinearsi meglio con le aspettative", ha concluso.
Pressione e migliorieNonostante il notevole svantaggio, Leclerc ritiene che esistano ancora margini per mettere pressione sulla Mercedes, soprattutto se le lotte interne in pista dovessero offrire nuove opportunità.
"Questo non significa che non possiamo spingere; la situazione è complessa e i duelli tra le vetture possono rendere la gara davvero appassionante", ha commentato il monegasco. Nel frattempo, la Ferrari sta lavorando intensamente al suo SF-26 per cercare di colmare il divario con i leader.
"Abbiamo in corso diverse innovazioni", ha affermato Leclerc, pur rimanendo cauto sui benefici a breve termine di questi aggiornamenti, vista l’enorme differenza rispetto ai “Raggi d’Argento”. "Non è ancora chiaro quanto queste novità possano incidere in uno scontro diretto con la Mercedes", ha concluso.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Lewis Hamilton Oggi: Rivela strani nuovi sviluppi in Ferrari; Questo circuito iconico gli porterà la gloria
- Oggi 06:53
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Hamilton e Kim Kardashian illuminano il Giappone!
Norris nega categoricamente il segreto rivelato da Hamilton riguardo alla Mercedes
F1 Kimi Antonelli Oggi: C'è un ordine di squadra segreto alla Mercedes; Russell è stufo che la Ferrari
La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!
Latest News
Hamilton riceve il supporto della FIA per battere la Mercedes
- 11 minuti fa
Hamilton e Kim Kardashian illuminano il Giappone!
- 3 ore fa
Leclerc sottolinea la REALTÀ della battaglia tra Ferrari e Mercedes
- 3 ore fa
Norris nega categoricamente il segreto rivelato da Hamilton riguardo alla Mercedes
- Oggi 16:10
Il malcontento di Verstappen alla Red Bull potrebbe portare a cambiamenti drastici in Mercedes.
- Oggi 12:00
F1 Lewis Hamilton Oggi: Rivela strani nuovi sviluppi in Ferrari; Questo circuito iconico gli porterà la gloria
- Oggi 06:53
Molto letto
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
Gran Premio del Giappone di Formula 1 2026: quali sono le prime previsioni meteo?
- 21 marzo
F1 Lewis Hamilton Oggi: Ritrova la felicità in Formula 1; Il confronto con Andrea Kimi Antonelli
- 18 marzo
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
- 14 marzo