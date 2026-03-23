Leclerc sottolinea la REALTÀ della battaglia tra Ferrari e Mercedes

Charles Leclerc ha ammesso che le sue preoccupazioni sulla reale velocità della Mercedes si sono confermate durante il Gran Premio di Cina.

Sebbene la Ferrari inizialmente sembrasse in grado di competere, a Shanghai la differenza è stata sorprendentemente ampia e il pilota monegasco ha potuto constatare in tempo reale il totale dominio dei “Raggi d’Argento”, un duro colpo per la scuderia italiana. In quella giornata la supremazia della Mercedes si è rivelata evidente, soprattutto per quanto riguarda la rapidità in singolo giro.

Nel frattempo, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, terminando 25 secondi prima di Lewis Hamilton, che si è classificato terzo dietro George Russell, mentre Leclerc ha concluso al quarto posto, dopo un lungo e combattuto duello con Hamilton per l’ultimo gradino del podio.

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La vera velocità della Mercedes

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Per Leclerc, la potenza mostrata dai rivali non è stata del tutto inaspettata, anche se lui sperava in uno scenario diverso. "Non posso dire di averlo previsto, perché speravo di non dover mai assistere a una tale velocità", ha dichiarato il pilota di Ferrari a PlanetF1.

Ha aggiunto che le differenze sono oggi molto più marcate rispetto ai primi incontri di quest’anno in Australia e durante lo Sprint in Cina. "Ho l’impressione che, dopo i giorni di prove, certe dinamiche non quadravano. Durante la gara non riuscivo a capire perché in Australia e nello Sprint fossimo così ravvicinati; adesso, invece, la situazione sembra allinearsi meglio con le aspettative", ha concluso.

Pressione e migliorie

Nonostante il notevole svantaggio, Leclerc ritiene che esistano ancora margini per mettere pressione sulla Mercedes, soprattutto se le lotte interne in pista dovessero offrire nuove opportunità.

"Questo non significa che non possiamo spingere; la situazione è complessa e i duelli tra le vetture possono rendere la gara davvero appassionante", ha commentato il monegasco. Nel frattempo, la Ferrari sta lavorando intensamente al suo SF-26 per cercare di colmare il divario con i leader.

"Abbiamo in corso diverse innovazioni", ha affermato Leclerc, pur rimanendo cauto sui benefici a breve termine di questi aggiornamenti, vista l’enorme differenza rispetto ai “Raggi d’Argento”. "Non è ancora chiaro quanto queste novità possano incidere in uno scontro diretto con la Mercedes", ha concluso.

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