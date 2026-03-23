Hamilton e Kim Kardashian illuminano il Giappone!

Lewis Hamilton e Kim Kardashian hanno alimentato i rumors di una possibile relazione dopo essere stati avvistati insieme a Tokyo.

Mentre la Formula 1 si prepara per la prossima gara, il sette volte campione è stato fotografato mentre camminava mano nella mano con la star della televisione americana nelle vie della capitale giapponese.

Attenti fan li hanno rintracciati nei quartieri alla moda di Harajuku e Omotesando, dove si godevano una piacevole sessione di shopping. Erano in compagnia di Khloé Kardashian, sorella di Kim, e di un team di sicurezza.

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Le immagini della passeggiata a Tokyo continuano a scatenare commenti, non essendo la prima occasione quest'anno in cui il pilota britannico e l'inconfondibile Kardashian vengano visti insieme, dopo un precedente avvistamento durante il Super Bowl.

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Interazione sui social

I commenti su una presunta connessione tra il pilota Ferrari e la Kardashian si sono intensificati grazie alle loro recenti attività sui social media. Recentemente, Hamilton ha lasciato un’emoji con occhi innamorati in un post Instagram di Kim, in cui la star americana condivideva i preparativi per un importante evento.

Numerosi follower hanno interpretato questo gesto come un segnale che potrebbe nascere qualcosa di più, anche se al momento nessuna informazione è stata confermata ufficialmente.

Lewis Hamilton and kim kardashian spot walking in Tokyo Lewis was happy and he waved for the fan 😊 pic.twitter.com/ejLfunpHm6 — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 22, 2026

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