Hamilton riceve il supporto della FIA per battere la Mercedes

Il direttore di Ferrari F1, Fred Vasseur, ha suggerito che una nuova regola della FIA potrebbe fornire al team l’impulso necessario per ridurre il divario con Mercedes.

Ferrari ha dato il via alla stagione con grande energia, ottenendo già due podi ai Gran Premi – fra cui uno per Hamilton, il suo primo risultato da quando si è unito alla Scuderia nel gennaio 2025.

Sebbene Hamilton e Charles Leclerc abbiano reso al massimo il potenziale dello SF‑26, i loro migliori piazzamenti sono stati il terzo e il quarto posto, mentre Mercedes continua a dominare le prime due posizioni.

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Il team di Brackley ha brillato sia nelle qualifiche che in gara, e la differenza in campionato costruttori con Ferrari si attesta attualmente a soli 31 punti. Questo margine ridotto lascia spazio a una possibile rimonta, qualora si riesca a migliorare le prestazioni del motore e della vettura.

Vasseur ha inoltre sottolineato l’importanza delle Opportunità Aggiuntive di Sviluppo e Miglioramento (ADUO) introdotte dalla FIA, studiate per aiutare i costruttori con motori che risultino almeno due secondi più lenti rispetto alla concorrenza. Queste finestre ADUO sono previste dopo il sesto, il dodicesimo e il diciottesimo Gran Premio: la prima sarebbe pianificata dopo il Gran Premio di Monaco, con la possibilità di anticiparla a Miami in seguito alla cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita.

"Non sono convinto che la nuova regola sul rapporto di compressione rappresenti un elemento decisivo", ha dichiarato Vasseur durante il Gran Premio di Cina. "L’introduzione delle ADUO offre un’occasione per ridurre il divario, ma non si tratta soltanto di potenza. Abbiamo aspetti fondamentali nella gestione dell’energia e nel telaio, per cui concentrarsi su un solo parametro sarebbe un errore. Siamo consapevoli di un deficit prestazionale, soprattutto nelle rette, e questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare: a Melbourne eravamo indietro di 0,8 secondi, in Cina di 0,6 e sabato di 0,4. Passo dopo passo stiamo comprendendo meglio la situazione e recuperando terreno, pur riconoscendo che Mercedes resta molto avanti. Lavorare su motore, telaio e pneumatici è essenziale: tutte le variabili hanno un ruolo fondamentale e, senza dubbio, questo rappresenta una sfida importante."

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Può Hamilton porre fine alla sua siccità di vittorie nel 2026?

Hamilton ha ritrovato slancio nella stagione 2026, mostrando un atteggiamento decisamente più positivo durante i weekend di gara e mantenendosi al passo con le prestazioni del compagno Leclerc. Il sette volte campione del mondo non vince dal Gran Premio del Belgio 2024 ed è determinato a porre fine a questa striscia negativa, soprattutto ora che dispone di una monoposto capace di lottare in prima fila.

Il futuro di Ferrari rispetto a Mercedes dipenderà dallo sviluppo della vettura e dalla capacità del team guidato da Vasseur di risolvere le criticità. Nel frattempo, Hamilton dovrà impegnarsi a mantenere un ritmo competitivo pari a quello di Leclerc, pronto a sfruttare ogni gara in cui Ferrari si dimostri la squadra più veloce o in cui i britannici possano incorrere in problemi.

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