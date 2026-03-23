La Ferrari comunica la sua posizione DEFINITIVA sul trattamento riservato a Hamilton e Leclerc

Il team principal, Frédéric Vasseur, ha difeso la decisione di permettere a Lewis Hamilton e a Charles Leclerc di sfidarsi durante il Gran Premio di Formula 1 di Cina.

Nonostante il duello abbia fatto perdere tempo ai piloti della Ferrari rispetto ai leader in corsa – i Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell – Vasseur ha scelto di non intervenire con ordini diretti, ritenendo ingiusto costringere i suoi meccanici a mantenere posizioni prestabilite.

Durante la gara domenicale sul circuito internazionale di Shanghai, Hamilton e Leclerc hanno combattuto aspramente per diverse curve per contesa il terzo posto, l’ultimo gradino del podio. Attaccandosi e difendendosi a vicenda, il ritmo di entrambi si è rallentato, consentendo ad Antonelli di allargare il vantaggio.

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Ad un certo punto i due bolidi rossi si sono anche sfiorati, ma la strategia della Scuderia è rimasta serena, permettendo ai piloti di esprimersi liberamente. Così, Hamilton ha colto l’occasione superando il compagno monegasco e conquistando il suo primo podio con la Ferrari.

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Confidenza nella professionalità

Vasseur ha sottolineato di non aver mai ritenuto necessario fermare la lotta in pista. "Confido pienamente in entrambi e non volevo imporre loro di mantenere una posizione fissa, perché sarebbe stato ingiusto", ha spiegato al RaceFans. Secondo il tecnico francese, questo genere di confronti è esattamente quanto serve alla Formula 1 e non danneggia affatto gli interessi del team. "Sono piloti professionisti e la sfida di domenica ha portato benefici sia al gruppo che allo sport", ha aggiunto.

Primo podio per Hamilton

Per Hamilton, il risultato rappresenta una vera e propria pietra miliare, in quanto ha conquistato il suo primo podio con la Ferrari, classificandosi terzo. Il sette volte campione del mondo si è mostrato particolarmente soddisfatto della battaglia in pista contro il suo compagno. "La lotta con Charles alla fine è stata incredibile", ha commentato, evidenziando quanto evocativa sia stata una sfida combattuta giro dopo giro, esattamente il tipo di gara che si cerca.

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Riguardo al contatto tra le vetture, Hamilton non ha mostrato alcuna preoccupazione: "Credo di aver avvertito un leggero sfioramento, quasi come un piccolo bacio, e va benissimo così. In fin dei conti, siamo qui per dare il massimo."

Una notevole disparità rispetto alla Mercedes

Nonostante il podio costituisca un traguardo importante, la realtà resta che la Mercedes continua a dimostrarsi un avversario formidabile per la Scuderia. Antonelli e Russell hanno realizzato un dominante one-two per la casa tedesca, che, con le nuove regolamentazioni, mostra una performance ineguagliabile. Leclerc ha ammesso che c’è ancora molto lavoro da fare per colmare questa distanza: "L’unico aspetto negativo evidente è proprio il divario con la Mercedes. Giornate come questa dimostrano che sono un passo avanti e noi dobbiamo impegnarci a fondo per ridurlo."

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