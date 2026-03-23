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Kimi Antonelli in Melbourne

F1 Kimi Antonelli Oggi: C'è un ordine di squadra segreto alla Mercedes; Russell è stufo che la Ferrari

Kimi Antonelli in Melbourne — Foto: © IMAGO

F1 Kimi Antonelli Oggi: C'è un ordine di squadra segreto alla Mercedes; Russell è stufo che la Ferrari

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