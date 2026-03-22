Quali sono le dimensioni delle nuove monoposto di F1? Spiegazione del regolamento 2026

2026 segnerà una svolta epocale nella storia della Formula 1. Le monoposto non solo presenteranno un design completamente rinnovato, ma emetteranno anche un suono diverso.

Le nuove normative sulle unità di potenza prevedono una maggiore dipendenza dall’energia elettrica, traducendosi in motori dal tono diverso rispetto al 2025. Tali cambiamenti hanno permesso una riprogettazione totale del telaio, offrendo così bolidi che uniscono innovazione estetica e prestazioni inedite in pista.

La nuova silhouette delle vetture di F1 si caratterizza per dimensioni ridotte e una pala anteriore più sottile rispetto ai modelli precedenti. Questo si traduce in bolidi più compatti, leggeri e agili, progettati per rendere le gare ancora più spettacolari e favorire i sorpassi, soprattutto nei circuiti urbani più ristretti.

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Quali sono le dimensioni reali delle nuove monoposto?

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Le attuali monoposto vantano una distanza tra gli assi di 340 centimetri, ovvero 3,4 metri. Per il 2026 tale misura verrà ridotta di 20 cm per aumentare agilità e manovrabilità. Anche la larghezza è stata rivista: le nuove vetture misureranno 190 centimetri, con una diminuzione di 10 cm, determinando complessivamente dimensioni di 340 cm x 190 cm.

Quali sono le dimensioni dei pneumatici nelle monoposto di F1?

La riduzione del telaio ha comportato una revisione delle dimensioni dei pneumatici. I nuovi composti Pirelli sono stati ridimensionati per armonizzarsi con il design rinnovato. Pur mantenendo un diametro di 18 centimetri, la larghezza si è ridotta: i pneumatici anteriori hanno perso 25 mm, portando la misura totale a 275 mm, mentre quelli posteriori sono stati accorciati di 30 mm, fissandosi a 375 mm per la stagione in corso.

Qual è il peso di una monoposto di F1?

Queste innovazioni rendono i bolidi più leggeri rispetto agli anni precedenti, migliorando ulteriormente la loro manovrabilità in pista. In condizioni ideali, il peso minimo di una monoposto nel 2026 sarà di 768 kg senza carburante, sebbene sia probabile che nelle prime gare i team operino con vetture leggermente più pesanti. La riduzione di 32 kg rispetto al 2025 mira a contrastare la tendenza degli ultimi vent’anni, durante i quali ai bolidi erano stati aggiunti fino a 200 kg extra.

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