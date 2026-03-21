Il messaggio di Checo Pérez che farà infuriare la Mercedes
Il messaggio di Checo Pérez che farà infuriare la Mercedes
Sergio Pérez ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe far infuriare Franco Colapinto e tutti i piloti che utilizzano motori Mercedes.
Il pilota messicano è uno dei tanti che non hanno nascosto il loro disappunto per il regolamento di questa stagione. Un campionato che, finora, è stato dominato dalla Mercedes.
In dichiarazioni rilasciate durante il weekend del Gran Premio di Cina, Checo ha affermato: "Dobbiamo discutere di cosa possiamo fare per lo sport. Credo che nessuno sia contento dell'attuale Formula 1.
Né i tifosi, né i piloti, né i team. Non fa bene allo spettacolo. Spero che si possa trovare presto un compromesso". "Penso che sarà molto difficile perché serve l'accordo di tutti i team", ha sottolineato.
Qualsiasi modifica al regolamento significherebbe che Franco e il suo team perderebbero il notevole vantaggio di cui godono nel reparto motori.
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Perché il motore Mercedes è illegale?
A partire dalla prossima stagione, il rapporto di compressione del motore a combustione interna dovrà essere di 16:1. Tuttavia, indiscrezioni suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere i 18:1 una volta che il motore raggiunge la sua temperatura di esercizio ottimale.
Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in 16:1 per la Mercedes. Ma, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.
Nel frattempo, voci di corridoio suggeriscono che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari costruttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.
"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutte le normative senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo quanto riportato da De Telegraaf. "Sembra che ci siano stati incontri segreti e comunicazioni riguardanti il nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."
Inoltre, sembra che il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, appoggi queste dichiarazioni e minacci addirittura azioni legali qualora la power unit venisse dichiarata illegale.
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