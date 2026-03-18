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Lewis Hamilton, Ferrari, Australia, 2026

F1 Lewis Hamilton Oggi: Sua madre è rimasta sconvolta; possibilità di vittoria rispetto a Max Verstappen

Lewis Hamilton, Ferrari, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

F1 Lewis Hamilton Oggi: Sua madre è rimasta sconvolta; possibilità di vittoria rispetto a Max Verstappen

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