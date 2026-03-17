Hamilton ha FINALMENTE spezzato la maledizione della F1 e la Ferrari ne sta approfittando in questo modo

Il sette volte campione ha ritrovato il suo spirito competitivo.

Sembra che la Ferrari avesse già intuito che Lewis Hamilton avrebbe interrotto la sua striscia negativa senza podio in Formula 1, soprattutto dopo il Gran Premio di Cina dello scorso fine settimana.

Inoltre, il team italiano aveva lanciato una linea esclusiva di merchandising per celebrare il weekend di gara a Shanghai.

Dopo 27 weekend in cui il podio era rimasto un sogno, 25 dei quali disputati con la scuderia rossa, domenica Hamilton ha finalmente ripreso il cammino verso i vertici, ricevendo l'applauso dei tifosi che si erano ormai rassegnati all'attesa.

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L'impressionante ritorno sul podio, che segna la 105ª gara in carriera, ha spinto gli appassionati a mettersi in cerca dell'ultima collezione di repliche ufficiali dell'abbigliamento Ferrari. Senza dubbio, non c'è momento migliore per supportare il campione in Ferrari, con nuove speranze di vittorie nei Gran Premi e magari la conquista del tanto agognato ottavo campionato.

Per celebrare questo storico traguardo, ecco una selezione dei miei articoli preferiti: il merchandising ufficiale del numero 44 abbinato ad alcuni capi esclusivi della Scuderia, tutti disponibili su F1 Store. Di seguito una panoramica delle proposte selezionate.

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I migliori prodotti Hamilton in F1 dopo il ritorno sul podio

Non c'era inizio migliore se non la replica ufficiale dell'abbigliamento in edizione speciale del GP di Cina 2026 firmato Ferrari, lo stesso che Hamilton ha indossato nell'area di raffreddamento prima del tanto atteso ritorno sul podio. Trovi qui tutti i dettagli dell'equipaggiamento e i link per acquistare alcuni dei miei articoli preferiti del merchandising ufficiale del pilota.

Berretto Edizione Speciale Shanghai GP 2026 della Scuderia Ferrari per Lewis Hamilton - Rosso: £45

Il berretto esclusivo per il GP di Cina è l'accessorio ideale per celebrare il ritorno sul podio del campione. Con un prezzo di soli £2 in più rispetto a un berretto Ferrari F1 standard, questo capo rappresenta non solo un'ottima occasione per ampliare la collezione, ma potrebbe anche valere di più se Hamilton salirà nuovamente sul podio. Che tu sia un appassionato di berretti o meno, questa edizione speciale segna il perfetto tributo al primo podio in rosso del pilota.. Il vivace schema in tinta "ciruela" utilizzato dalla Scuderia per lo sprint a Shanghai non passa inosservato. Dopo il recente podio, la t-shirt in edizione speciale per il GP di Cina è già esaurita, per cui sarà necessario affrettarsi per assicurarsi il berretto finché le scorte durano; tieni d’occhio inoltre il sito di PUMA , partner ufficiale di abbigliamento Ferrari. Per acquistare l'ultima novità in merchandising del GP di Cina 2026 su F1 Store, clicca qui

Felpa con cappuccio Edizione Speciale Shanghai GP della Scuderia Ferrari - Ciruela: £117

Lo stesso effetto cromatico si riflette sul retro di questa felpa esclusiva per il GP di Cina, indossata da Hamilton durante il primo weekend di sprint della stagione. Il modello, con mezza cerniera e dal taglio classico, è realizzato al 100% in cotone e presenta polsini elasticizzati e un orlo in mesh. Attenzione: le taglie sono limitate dopo il recente podio al GP di Cina, quindi clicca qui per assicurarti la tua felpa finché le scorte sono disponibili.

Maglietta Scuderia Ferrari Lewis Hamilton - Unisex - £36

L'articolo tanto atteso dai tifosi più appassionati: una maglietta firmata Ferrari, con il cognome del sette volte campione stampato sul retro. Questo modello in stile "ringer" sfoggia anche il celebre numero 44, in bianco e nero, proprio sotto il nome del pilota, e presenta un grafico distintivo nella parte frontale.

Bandiera Scuderia Ferrari Lewis Hamilton 60 x 90: £23

Hai in programma di partecipare a qualche Gran Premio questa stagione? Questa bandiera autografata da Hamilton per la Ferrari è l'accessorio ideale per il weekend di gara, perfetta sia per sventolarla dalle tribune che per esporla nel salotto mentre segui il pilota a bordo del suo nuovo SF-26. Per dimostrare il tuo sostegno a Hamilton quest'anno, clicca qui per acquistare la bandiera

Poster Scuderia Ferrari SF-25 Lewis Hamilton 2025: £65

Non tutti sono appassionati di merchandising da indossare, e lo capiamo perfettamente. Fortunatamente, il passaggio di Hamilton a Maranello sta dando i suoi frutti: i tifosi possono ora esporre con orgoglio immagini del campione all'interno della Ferrari, appese alle pareti di casa. Questo poster senza tempo della Scuderia Ferrari ritrae Hamilton con il suo inconfondibile casco giallo brillante, in netto contrasto con il Rosso Corsa della monoposto. Clicca qui per acquistare il tuo poster

Caschi Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton: £79.99

Infine, non poteva mancare uno dei miei prodotti preferiti: l'entusiasmante kit LEGO del casco Ferrari per Hamilton, già disponibile in prenotazione e facente parte della nuova linea LEGO Editions. Consigliato ai fan dai 14 anni in su, questo set promette ore di divertimento con le sue 884 componenti da assemblare. Il celebre casco in giallo Modena della Ferrari è arricchito da decorazioni stampate, tra cui il numero 44 caratteristico di Hamilton, una targhetta autografata e una miniatura del pilota, rendendolo il pezzo perfetto da esporre una volta assemblato. Clicca qui per prenotare il casco LEGO F1 di Hamilton, con spedizione dal 1 maggio 2026

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