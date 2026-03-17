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Laughing Lewis Hamilton and annoyed Max Verstappen edited onto a background of the Shanghai International Circuit

Hamilton viene indicato come SUPERIORE a Verstappen!

Laughing Lewis Hamilton and annoyed Max Verstappen edited onto a background of the Shanghai International Circuit — Foto: © IMAGO

Hamilton viene indicato come SUPERIORE a Verstappen!

Olav Mol è convinto che Lewis Hamilton possa risalire nuovamente sul podio in questa stagione, addirittura superando Max Verstappen.

Il pilota britannico ha offerto una prestazione di alto livello la scorsa domenica in Cina, raggiungendo il suo primo podio con il team italiano. Durante un intervento al Race Café per Ziggo Sport, Mol ha espresso grande fiducia nel fatto che il sette volte campione del mondo possa conquistare la vittoria, evidenziando il potenziale di un campione capace di competere ai massimi livelli.

Nonostante la Mercedes domini la scena grazie a George Russell e Kimi Antonelli, Mol ritiene che Hamilton abbia ancora margine di crescita. Pur ammettendo che la Ferrari resti indietro rispetto al colosso tedesco, il pilota britannico è considerato in grado di fare la differenza. A Shanghai, Hamilton ha concluso terzo dopo un duello serrato con il compagno Charles Leclerc, confermando la sua costanza e determinazione in pista.

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Vincere solo grazie alla velocità è una sfida

Mol sottolinea come puntare esclusivamente sulla velocità non sia sufficiente per portare a casa una vittoria per la Scuderia. Durante una gara, il ritmo della Ferrari non è ancora abbastanza costante da consentire un diretto sorpasso della Mercedes. "Penso che la vittoria sia possibile, anche se non soltanto grazie alla potenza: si dimostrano competitivi nelle fasi iniziali, mentre la vera lotta si fa più ardua col passare del tempo", spiega Mol. L’esperienza del pilota britannico è determinante, soprattutto in condizioni mutevoli, quando anche un piccolo imprevisto può fare la differenza.

Maggiore possibilità rispetto a Verstappen

Sorprendentemente, Mol afferma che attualmente le chance di vittoria per Hamilton superano quelle di Max Verstappen, il quale attraversa un momento complicato con la Red Bull Racing. Mentre Mercedes e Ferrari si contendono la leadership, il team rosso fatica a trovare un ritmo costante. "Riflettendoci bene, mi sembra più probabile che Lewis vinca una gara rispetto a Max. Senza alcun dubbio, scommetterei su di lui", conclude Mol. Con la sua solida prestazione in Cina, Hamilton ha dimostrato, nonostante l’assenza di vittorie da luglio 2024, di rimanere uno dei migliori, offrendo ulteriori buone ragioni per credere in un suo possibile trionfo quest’anno.

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