La madre di Hamilton, senza parole di fronte a una scoperta al GP di Cina

La madre di Lewis Hamilton, Carmen Larbalestier, era presente al Gran Premio di Cina per sostenere il figlio, eppure un particolare episodio durante il weekend di Formula 1 l'ha lasciata senza parole.

Il pluricampione, a sette titoli, ha interrotto una striscia di 26 gare senza salire sul podio ad Shanghai, conquistando il suo primo podio a guidare la mitica Ferrari rossa.

Hamilton ha superato le delusioni dell'anno precedente, manifestando un rinnovato entusiasmo e lodando il lavoro svolto dalla scuderia Ferrari. Non solo ha apprezzato la qualità e l'affidabilità della vettura, ma ha anche sottolineato il valore del sostegno di un ospite molto speciale: sua madre.

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La madre di Hamilton festeggia il suo primo podio con Ferrari

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Prima dell'azione ad Shanghai, il pilota ha condiviso sui social un'esperienza estremamente significativa trascorsa insieme a sua madre: un rilassante giro a cavallo e la visita a un pittoresco villaggio tibetano a Jiuzhaigou. La domenica, coincidente con la festa della mamma nel Regno Unito, Hamilton ha poi dedicato un emozionante messaggio alla madre e alla sua matrigna Linda, figura fondamentale nella sua vita, estendendo i suoi auguri a tutte le mamme.

Durante la conferenza stampa, il pilota ha raccontato che, per la prima volta in oltre vent'anni di carriera, si è preso il tempo di spiegare a sua madre tutte le sfumature e l'impegno che una gara di F1 comporta, lasciandola visibilmente sorpresa.

In un'intervista a Rachel Brookes per Sky Sports F1, ha dichiarato: "Ieri sera, per la prima volta nella mia carriera, mi sono seduto a raccontare a mia madre tutto ciò che vivo durante il weekend, e lei è rimasta a bocca aperta." Ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe che il mondo potesse vedere l'enorme impegno richiesto, simile alla preparazione quotidiana per un esame; personalmente, non sono mai stato un fan degli esami, ma fortunatamente mi trovo a mio agio al volante."

Chi è Carmen Larbalestier, la madre di Lewis Hamilton?

Nato il 7 gennaio 1985 a Stevenage, Lewis Hamilton è figlio di Carmen Larbalestier e Anthony Hamilton. Dopo la separazione dei genitori quando aveva solo due anni, il giovane pilota ha vissuto i primi dodici anni della sua vita insieme a sua madre e alle sue sorelle, per poi trasferirsi con il padre e la matrigna Linda.

Nel 2022, Hamilton ha annunciato la modifica legale del suo cognome, includendo quello della madre, e ha dichiarato: "Sono molto fiero del cognome della mia famiglia. Il cognome Larbalestier di mia madre fa parte di me e voglio che rimanga nel nome Hamilton." Inoltre, ha riflettuto sul fatto che non comprende perché, al momento del matrimonio, la donna debba rinunciare al proprio cognome. Carmen Larbalestier è sempre stata presente nei momenti più significativi della carriera del pilota, partecipando alle gioie delle vittorie a Silverstone, agli inizi con il rosso Ferrari e fino al conferimento del titolo cavalleresco nel 2021.

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