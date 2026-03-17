Il compagno di squadra di Hamilton sostiene che i nuovi regolamenti abbiano eliminato il suo più grande vantaggio.
Il compagno di squadra di Hamilton sostiene che i nuovi regolamenti abbiano eliminato il suo più grande vantaggio.
Leclerc era il re della Ferrari, ecco come la situazione potrebbe cambiare nel 2026.
Lewis Hamilton potrebbe essere in forma smagliante nel 2026, ma il pilota della Ferrari Charles Leclerc avverte che la sua arma più rovente, le qualifiche, rischia di essere compromessa dalle nuove regole.
Nell’ultima stagione, Leclerc ha superato Hamilton ottenendo sette podi, mentre il campione non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Le aspettative erano che il giovane mantenesse il vantaggio nel prossimo anno, tuttavia Hamilton è riuscito a rimanere molto vicino, soprattutto nel Gran Premio di Cina, dimostrando una competitività inaspettata.
Le nuove regolamentazioni sembravano addirittura adattarsi allo stile di Hamilton, come si è visto quando ha conquistato il suo primo podio a bordo dell’iconica Ferrari rossa al GP di Cina, in una battaglia avvincente contro il suo compagno. Queste norme hanno trasformato il panorama di gara, costringendo Leclerc a rivedere alcuni aspetti fondamentali della sua performance, in particolare la capacità di incidere con una singola manovra in sessione di qualifica.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Leclerc ha perso il vantaggio in qualifica?
Con i nuovi monoposto, Leclerc potrebbe aver perso uno degli strumenti più efficaci del suo arsenale: la capacità di ottenere pole position. Pur vantando 27 pole e riconosciuto come uno dei migliori in una singola sessione, una caratteristica tecnica dei nuovi bolidi gli impedisce di esprimere appieno il suo potenziale. Per ottimizzare l’energia in qualifica, i piloti non possono più spingere la vettura al limite come in passato, e su alcuni circuiti devono recuperare energia tramite tecniche come il super clipping o il rilascio strategico dell’acceleratore.
Leclerc spiega che questo approccio premia la costanza lungo tutta la sessione, a scapito di un rischio elevato che potrebbe portare a prestazioni sporadiche. In conferenza stampa a Shanghai ha dichiarato: "Prima mi esponevo molto prima di Q3 per ottenere tempi migliori. Ora, adottando lo stesso metodo, il comportamento del motore diventa imprevedibile e rischio di perdere ben più di quanto guadagni. Oggi ho mantentuto un ritmo fluido dalla Q1 alla Q3, ma ciò ha reso la fase finale meno spettacolare, non potendo sfruttare la piena potenza. In sostanza, mi sono avvicinato ai primi, ma la sessione non ha avuto quell’impatto emozionante di una volta."
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
F1 Ferrari Oggi: Afferma che avrebbero vinto il titolo di Formula 1 se la FIA; Mette Mario Kart al volante
- Oggi 03:36
Hamilton ha FINALMENTE spezzato la maledizione della F1 e la Ferrari ne sta approfittando in questo modo
- Oggi 14:09
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
La Mercedes si è avvalsa di ANTLITA per riparare la vettura al Gran Premio di Cina
Mercedes CONFESSA la verità sulla PARTNERSHIP con Aston Martin
Hamilton viene indicato come SUPERIORE a Verstappen!
Hamilton ha FINALMENTE spezzato la maledizione della F1 e la Ferrari ne sta approfittando in questo modo
Latest News
Antonelli F1: UMILIANO la Mercedes in Cina; Mercedes CONFESSA la verità sulla PARTNERSHIP con Aston Martin
- 1 ora fa
La Mercedes si è avvalsa di ANTLITA per riparare la vettura al Gran Premio di Cina
- Oggi 15:00
Mercedes CONFESSA la verità sulla PARTNERSHIP con Aston Martin
- Oggi 15:00
Hamilton viene indicato come SUPERIORE a Verstappen!
- Oggi 14:33
Hamilton ha FINALMENTE spezzato la maledizione della F1 e la Ferrari ne sta approfittando in questo modo
- Oggi 14:09
Checo Pérez e Cadillac UMILIANO la Mercedes in Cina
- Oggi 14:00
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
- 14 marzo