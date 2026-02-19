close global

﻿
Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

F1 Oggi: Max Verstappen vuole portare Fernando Alonso; Lewis Hamilton riuscirà a vincere di nuovo

F1 Oggi: Max Verstappen vuole portare Fernando Alonso; Lewis Hamilton riuscirà a vincere di nuovo

Alessandro Lombardo
Verstappen, Alonso and Hamilton edited in front of a Singapore flag background

GPFans ti porta le notizie più interessanti di giovedì 19° Febbraio 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: Riuscirà a vincere di nuovo? La Williams ha una teoria che non piacerà allo Carlos Sainz LEGGI DI PIÙ

Fernando Alonso F1: Max Verstappen vuole portare lo spagnolo alla 24 Ore di Le Mans insieme a Sebastian Vettel. LEGGI DI PIÙ

Cadillac F1: Giustifica Checo Pérez e quelli di Valtteri Bottas con un esempio di azioni intraprese in Bahrain. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: SCANDALO - Mercedes sminuita da uno dei suoi alleati. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: SVELATO - Il team che sarà in grado di eguagliare la Mercedes in Australia. LEGGI DI PIÙ

