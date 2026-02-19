SCANDALO: Mercedes sminuita da uno dei suoi alleati
SCANDALO: Mercedes sminuita da uno dei suoi alleati
Carlos Sainz ha parlato del motore Mercedes che monterà sulla sua Williams per la stagione 2026 di Formula 1.
In dichiarazioni pubblicate da SoyMotor, il pilota madrileno ha condiviso le sue riflessioni sull'impatto di avere quella che è presumibilmente la migliore power unit in griglia.
Ecco cosa ha detto il numero 55: "Insisto, l'integrazione tra power unit, cambio e preferenze del pilota deve essere un circuito chiuso. Nel momento in cui una di queste due o tre cose non funziona esattamente come desiderato, iniziano i problemi, quindi tutti dovranno adattarsi e trovare la strada giusta.
"Quando la macchina ti dice di scalare in un certo modo, tu fai semplicemente quello che ti dice." "Ecco perché tutti i piloti, dopo aver completato circa 300 o 400 giri in Bahrain, cercano di perfezionare ogni tipo di tecnica per migliorare la guida e le prestazioni della vettura", ha osservato.
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
