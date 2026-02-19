DREAM TEAM! Verstappen vuole fare squadra con Alonso; Vettel sarebbe coinvolto

Max Verstappen ha annunciato le sue intenzioni di tuffarsi nel mondo delle 24 Ore di Le Mans, non solo al fianco di Fernando Alonso, ma anche insieme al campione della Red Bull, Sebastian Vettel.

L'ottanta laureato olandese, noto per le sue ambizioni che oltrepassano i confini della Formula 1, ha dimostrato più volte la sua passione per il motorsport.

L'anno scorso ha fatto parlare di sé vincendo il debutto nella Nürburgring Langstrecken-Serie sulla celebre Nordschleife, accendendo ulteriormente il suo interesse per le gare di durata. Tuttavia, partecipare a Le Mans rimane uno degli obiettivi più importanti per lui.

Verstappen punta a correre affianco a Vettel e Alonso

Durante un'intervista a ServusTV, Sebastian Vettel ha rivelato di mantenere un costante contatto con Verstappen e di discutere da anni della possibilità di affrontare insieme Le Mans, in attesa di concretizzare presto questo ambizioso progetto.

Verstappen ha commentato: "Mi piacerebbe partecipare, ma solo se possiamo lottare per la vittoria; è essenziale farlo con il team giusto, per cui è difficile prevedere quando potremo correre al meglio."

Anche Fernando Alonso, desideroso di condividere la pista con Verstappen, ha osservato: "Ho sentito che potrei correre fino a 75 anni, quindi sono convinto che troveremo il momento ideale per avere una sfida insieme." Con un tocco di ironia, il pilota spagnolo ha concluso: "Se tornerò a gareggiare con un record impeccabile a Le Mans, gli avversari dovranno prepararsi al massimo!"

