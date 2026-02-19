SVELATO: Il team che sarà in grado di eguagliare la Mercedes in Australia

Alpine ha confermato che il motore sta ostacolando le reali prestazioni di Franco Colapinto nel 2026.

Flavio Briatore, consulente del team francese, ha parlato a SkySports delle aspettative che circondano i suoi piloti: "Dovevamo cercare di scalare la montagna partendo dall'ultimo posto. Da quello che vediamo, dovremmo essere dietro ai primi quattro.

"Sono soddisfatto di come Colapinto sembra aver migliorato il suo ritmo per la nuova stagione. E sono contento che abbiamo un motore importante (Mercedes) e che lo useremo a piena potenza solo a Melbourne. Perché al momento abbiamo ancora dei limiti, ma lo sapevamo già."

"A Melbourne avremo tutto quello che hanno i nostri concorrenti, la stessa potenza che hanno ora Mercedes e McLaren. Pierre ha lavorato bene, e noi abbiamo lavorato molto, molto bene con Colapinto, anche nel modo in cui gli ingegneri stanno affrontando le cose. E ora ho due piloti. Dobbiamo cercare di segnare più punti possibile nelle prime gare", ha detto.

Correlato: SHOCK: Confermato un rivale inaspettato per Mercedes per il 2026

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato