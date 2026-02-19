Le azioni che GIUSTIFICANO la firma di Checo con Cadillac F1 per il 2026

Cadillac ha elogiato la determinazione e la rapidità con cui Checo Pérez e Valtteri Bottas hanno contribuito allo sviluppo della nuova monoposto in vista della prossima stagione di Formula 1.

Essendo un team emergente nel panorama della massima categoria, affrontare la sfida di competere con squadre dalla storia consolidata rappresenta un’impresa notevole. In questo contesto, il direttore Graeme Lowdon ha sottolineato come il contributo dei due piloti, caratterizzato da feedback estremamente puntuali e da una capacità di intervenire con tempi ridotti, rappresenti un elemento decisivo per aspirare ai massimi livelli di competitività.

Lowdon ha spiegato che fin dal primo momento il team ha ricevuto osservazioni precise, riflessive e di grande valore, proprio ciò che era fondamentalmente ricercato. Ha inoltre fatto notare come, nonostante alcuni imprevisti che hanno costretto a comprimere i programmi di test, in particolare durante le sessioni imposte dalla FIA, i piloti abbiano saputo dimostrare una notevole rapidità di reazione. La combinazione di precisione e velocità nel fornire indicazioni è, secondo lui, ciò che distingue un autentico pilota di Formula 1, motivo per cui è estremamente soddisfatto dei progressi finora raggiunti.

Quanto guadagnerà Checo Pérez in Cadillac?

Sergio Pérez è tornato in Formula 1 e, insieme al suo ritorno, sono emersi dettagli significativi sul contratto con la scuderia Cadillac.

Secondo recenti fonti, il pilota messicano, originario dello stato di Jalisco, ha firmato un accordo pluriennale che prevede un salario base intorno ai dieci milioni di dollari, una cifra paragonabile al suo precedente contratto con la Red Bull.

Oltre al compenso fisso, il contratto include bonus legati ai risultati sul circuito, come posizioni in campionato, podi e vittorie, e prevede un ulteriore incremento dei guadagni derivante da una percentuale sulle vendite ufficiali di merchandising. Questo aspetto è stato determinante per Cadillac, interessata soprattutto al valore competitivo che Pérez porta in pista.

