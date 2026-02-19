Le parole di Sainz su Hamilton da parte della Williams lo hanno davvero toccato

Lewis Hamilton potrebbe vivere un vero rinascimento in Formula 1 nel 2026. Viene considerato il candidato ideale per dominare le nuove regole previste per quella stagione e per tornare a lottare in pista, secondo quanto afferma il team di Carlos Sainz.

Quest'anno vedremo l'arrivo di vetture completamente nuove, caratterizzate da un design più agile e leggero, già in prova sul Circuito Internazionale del Bahrain. Le monoposto del 2026 peseranno 30 kg in meno, con una distanza tra gli assi ridotta di 20 cm e una larghezza inferiore di 10 cm.

Inoltre, la larghezza massima del fondo vettura è stata ridotta di 15 cm, i pneumatici anteriori hanno perso 2,5 cm e quelli posteriori 3 cm, mentre le ali anteriori sono 10 cm più strette.

Con questi cambiamenti tecnici, sorge spontanea la domanda: queste modifiche favoriranno in qualche modo un pilota in particolare? Alex Albon, della Williams, ne è convinto. Recentemente, durante un’intervista per il canale YouTube del suo team, lui e il compagno di squadra Carlos Sainz hanno discusso delle prospettive per la stagione, parlando anche dello spostamento degli equilibri nel panorama competitivo e del caratteristico soprannome rap di Sainz, "chill.i.am".

Albon: Le nuove regole favoriranno Hamilton

Durante la chiacchierata, a una domanda dei tifosi su quale pilota si adatterebbe meglio al nuovo regolamento del 2026, Albon non ha esitato a indicare Hamilton.

"Penso sia sicuramente Lewis: con vetture più leggere, il suo stile, fatto di curve strette e precise, diventa un vero vantaggio in queste nuove monoposto", ha spiegato.

Accanto a lui, Sainz, che in passato aveva occupato il posto di Hamilton in Ferrari, ha commentato il punto di vista come particolarmente audace, prima di passare a rispondere alle ulteriori domande dei follower.

