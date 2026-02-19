Le parole di Sainz su Hamilton da parte della Williams lo hanno davvero toccato
Le parole di Sainz su Hamilton da parte della Williams lo hanno davvero toccato
Lewis Hamilton potrebbe vivere un vero rinascimento in Formula 1 nel 2026. Viene considerato il candidato ideale per dominare le nuove regole previste per quella stagione e per tornare a lottare in pista, secondo quanto afferma il team di Carlos Sainz.
Quest'anno vedremo l'arrivo di vetture completamente nuove, caratterizzate da un design più agile e leggero, già in prova sul Circuito Internazionale del Bahrain. Le monoposto del 2026 peseranno 30 kg in meno, con una distanza tra gli assi ridotta di 20 cm e una larghezza inferiore di 10 cm.
Inoltre, la larghezza massima del fondo vettura è stata ridotta di 15 cm, i pneumatici anteriori hanno perso 2,5 cm e quelli posteriori 3 cm, mentre le ali anteriori sono 10 cm più strette.
Con questi cambiamenti tecnici, sorge spontanea la domanda: queste modifiche favoriranno in qualche modo un pilota in particolare? Alex Albon, della Williams, ne è convinto. Recentemente, durante un’intervista per il canale YouTube del suo team, lui e il compagno di squadra Carlos Sainz hanno discusso delle prospettive per la stagione, parlando anche dello spostamento degli equilibri nel panorama competitivo e del caratteristico soprannome rap di Sainz, "chill.i.am".
Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"
Albon: Le nuove regole favoriranno Hamilton
Durante la chiacchierata, a una domanda dei tifosi su quale pilota si adatterebbe meglio al nuovo regolamento del 2026, Albon non ha esitato a indicare Hamilton.
"Penso sia sicuramente Lewis: con vetture più leggere, il suo stile, fatto di curve strette e precise, diventa un vero vantaggio in queste nuove monoposto", ha spiegato.
Accanto a lui, Sainz, che in passato aveva occupato il posto di Hamilton in Ferrari, ha commentato il punto di vista come particolarmente audace, prima di passare a rispondere alle ulteriori domande dei follower.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton interrogato dalla Mercedes e sale la tensione in Bahrein
- 1 ora fa
SVELATO: Il team che sarà in grado di eguagliare la Mercedes in Australia
- 1 ora fa
Le parole di Sainz su Hamilton da parte della Williams lo hanno davvero toccato
- 2 ore fa
DREAM TEAM! Verstappen vuole fare squadra con Alonso; Vettel sarebbe coinvolto
- Oggi 14:30
La Ferrari esplode alla FIA per colpa della Mercedes
- Oggi 14:00
SCANDALO: Mercedes sminuita da uno dei suoi alleati
- Oggi 13:00
Molto letto
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1
- 1 febbraio
Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026
- 4 febbraio
Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore
- 4 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1
- 1 febbraio
Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes
- 4 febbraio