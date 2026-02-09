close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes spaventa i rivali; Sarà l'unica responsabile della safety car

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes spaventa i rivali; Sarà l'unica responsabile della safety car

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 8° Febbraio 2026 in Formula 1.

Mercedes F1: sarà l'unica responsabile della safety car di Formula 1 nel 2026. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: la Mercedes spaventa i rivali e diventa ogni giorno più veloce. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi - Svelato il SEGRETO del motore Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes prende una decisione controversa sul suo motore. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: La PIÙ GRANDE minaccia al titolo Mercedes nel 2026. LEGGI DI PIÙ

