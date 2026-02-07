La PIÙ GRANDE minaccia al titolo Mercedes nel 2026

È stato confermato che Fernando Alonso e l'Aston Martin potranno lottare per il titolo di Formula 1 nel 2026.

Riccardo Patrese afferma che la Mercedes è la favorita assoluta per la vittoria del titolo costruttori in base al nuovo regolamento che entrerà in vigore quest'anno. Il pilota italiano è fiducioso che il team tedesco abbia già dimostrato in passato la sua capacità di adattarsi a significativi cambiamenti tecnici.

Tuttavia, sottolinea che la concorrenza, in particolare la McLaren e il nuovo progetto di Adrian Newey, non deve essere sottovalutata. Patrese sottolinea la storica esperienza del team di Brackley nei periodi di trasformazione di questo sport.

"La Mercedes ha già dimostrato, durante l'ultima modifica, di essere tra i migliori e di saper trovare soluzioni rapidamente. Inoltre, si dice che stia gestendo molto bene il nuovo progetto. Sono curioso di vedere come si confronterà con i suoi rivali", commenta il pilota italiano.

Per lui, la situazione attuale è chiara: "In questo momento, la Mercedes è la favorita indiscussa per il titolo costruttori". Nonostante l'ottimismo che circonda le Frecce d'Argento, Patrese consiglia di tenere d'occhio gli sviluppi degli altri team.

Presta particolare attenzione alla collaborazione tra il famoso progettista Adrian Newey e la Honda di Aston Martin: "Tutti parlano di Mercedes, ma non si sa mai se Adrian Newey riuscirà a sviluppare una grande vettura con Honda. Sappiamo che quando producono un motore potente, Honda non resta indietro", sottolinea.

Secondo Patrese, questa imprevedibilità è esattamente ciò di cui lo sport ha bisogno: "I nuovi regolamenti portano entusiasmo tra i tifosi, il pubblico e i media, impedendo alla competizione di diventare monotona come è stata per gran parte dello scorso anno".

Oltre alla minaccia rappresentata da Aston Martin, Patrese vede la McLaren come una concorrente formidabile, soprattutto dopo aver vinto il campionato del mondo piloti lo scorso anno. Sebbene la McLaren utilizzi motori Mercedes, ritiene che possano mettere pressione al team ufficiale.

"Fin dall'inizio, sapevamo che la McLaren sarebbe stata la squadra da battere. Con così tante variabili in gioco, la situazione sta generando molta curiosità", afferma. Sottolinea inoltre che la forza del team di Woking non si basa solo sul suo motore.

"Ricordiamo che la McLaren ha anche un motore Mercedes e il talento per costruire una vettura di alto livello. Resta da vedere come si adatteranno a questi nuovi regolamenti", conclude.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

