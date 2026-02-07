RIVELATO: Svelato il SEGRETO del motore Mercedes

Sono stati svelati altri segreti sul motore Mercedes illegale che Kimi Antonelli utilizzerà nel 2026.

Da metà dicembre, si è parlato di un possibile trucco da parte della Mercedes riguardo al rapporto di compressione del suo nuovo propulsore, poco dopo la finale della stagione 2025 ad Abu Dhabi.

Si dice che il sistema possa violare lo spirito del regolamento, il che potrebbe spiegare più chiaramente la rabbia degli altri team di Formula 1. Il regolamento stabilisce che, da quest'anno, il rapporto di compressione debba essere di 16:1, ma si vocifera che nelle Frecce d'Argento rimanga a 18:1 a motore caldo.

Il regolamento tecnico indica che la FIA eseguirà la misurazione a temperatura ambiente, ottenendo in tal caso un valore di 16:1. Un rapporto di compressione più elevato fornisce maggiore potenza.

Inizialmente, si pensava che il colosso tedesco avrebbe utilizzato un materiale diverso nel cilindro per aggirare il regolamento, ma ora si dice che si tratti di un sistema esclusivo sviluppato appositamente per questo trucco.

Secondo quanto riferito, gli ingegneri Mercedes hanno collegato un minuscolo compartimento di un centimetro cubo alla camera di combustione tramite un condotto estremamente stretto. Si ritiene che l'ingresso di questo canale si trovi vicino alla candela, nella parte superiore del cilindro.

Durante i test FIA, a temperatura ambiente, il compartimento si riempie man mano che il pistone sale. Tuttavia, durante la guida e il riscaldamento del motore ad alti regimi, si raggiunge un valore di pressione critico, secondo la rinomata rivista Auto Motor und Sport.

Poiché la pressione non può espandersi attraverso il canale stretto, si ottiene un rapporto di compressione più elevato. Lo sviluppo di un meccanismo specifico per realizzare questo trucco è considerato da molti un passo avanti rispetto al semplice utilizzo di un materiale diverso, come si pensava inizialmente.

Correlato: È stato confermato che la Mercedes di Kimi Antonelli sarà svantaggiata nella 2026 di F1

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato