È stato confermato che la Mercedes di Kimi Antonelli sarà svantaggiata nella 2026 di F1

Fernando Alonso e l'Aston Martin potrebbero avere un vantaggio con la loro vettura del 2026, che potrebbe rivelarsi fondamentale nella lotta per il prossimo titolo contro Kimi Antonelli e la Mercedes.

Secondo le informazioni rivelate da Diario AS, il team del due volte campione del mondo ha un fattore cruciale a suo favore nella lotta per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Questo è quanto riportato: "In Aston Martin sono abbastanza convinti di aver costruito una vettura con GRANDE POTENZIALE. La cosa importante sarà lo sviluppo, non l'Australia.

"E credono di avere una vettura con potenziale di sviluppo." "Per quanto riguarda il carburante, Aramco potrebbe avere un leggero vantaggio", hanno osservato.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

