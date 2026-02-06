NOTIZIA BOMBA: Fernando Alonso ROVINEREBBE la storia di Lewis Hamilton in Ferrari
NOTIZIA BOMBA: Fernando Alonso ROVINEREBBE la storia di Lewis Hamilton in Ferrari
Fernando Alonso potrebbe essere la ragione per cui il periodo di Lewis Hamilton in Ferrari volge al termine.
Secondo il quotidiano tedesco Blick, la Ferrari ha puntato gli occhi su un nuovo talento per il 2027: Gabriel Bortoleto. Il pilota Audi, che ha debuttato in Formula 1 con un'ottima prestazione lo scorso anno, ha suscitato l'interesse del team italiano.
Le voci sul potenziale ingresso della Ferrari in Formula 1 sono alimentate dalle eccezionali prestazioni di Bortoleto nella sua prima stagione con la Sauber nel 2025. Il brasiliano ha sorpreso tutti ottenendo diversi piazzamenti a punti e dimostrando una grande velocità, che gli è valsa un meritato posto nella lista dei desideri degli italiani, come riportato da Blick.
Il veterano giornalista svizzero Roger Benoit di Blick afferma che Bortoleto è in cima alla lista dei favoriti della Ferrari per il 2027. Nel paddock, il brasiliano è visto come il logico successore qualora Hamilton decidesse di ritirarsi a fine stagione.
Vale la pena notare che il giovane brasiliano ha tra i suoi rappresentanti Fernando Alonso, quindi possiamo dire che il sudamericano ha imparato dal due volte campione.
Correlato: CONFERMATO: Lewis Hamilton avrà un VANTAGGIO su Alonso nel 2026
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
ULTIME NOTIZIE: LE ULTIME sulla decisione della FIA in merito al motore Mercedes
- 1 ora fa
FOTO: Qui puoi vedere TUTTE le monoposto di F1 del 2026!
- 2 ore fa
SHOCK: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez e Cadillac
- 3 ore fa
NOTIZIA BOMBA: Fernando Alonso ROVINEREBBE la storia di Lewis Hamilton in Ferrari
- Oggi 12:00
F1 Lewis Hamilton Oggi: Potrebbe costringere a lasciare la Ferrari; Dati Mercedes mostrano n'è andato troppo
- Oggi 04:31
Ferrari Notizie Oggi: Il motore sta già battendo i record
- Ieri 22:00
Molto letto
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1
- 1 febbraio
Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026
- 4 febbraio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore
- 4 febbraio
La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1
- 1 febbraio