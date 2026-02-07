PANICO in Antonelli: Mercedes prende una decisione controversa sul suo motore

Secondo quanto riportato, la Mercedes avrebbe preso una decisione controversa riguardo al motore che Franco Colapinto e Alpine utilizzeranno.

Secondo la filiale italiana di Motorsport.com, il fornitore di motori Mercedes sarebbe disposto a neutralizzare il vantaggio ottenuto. Si vocifera che le Frecce d'Argento opteranno per un carburante diverso, che eliminerebbe il vantaggio ottenuto grazie al rapporto di compressione.

Fonti vicine alla testata affermano che la Mercedes è pronta a disputare le prime gare con un carburante a potere calorifico inferiore a quello approvato da Petronas. Questa soluzione, in teoria, compenserebbe il vantaggio di circa 10 cavalli ottenuto grazie al rapporto di compressione.

Secondo il team tedesco, questa alternativa è molto più allettante rispetto all'implementazione di nuovi metodi di misurazione, poiché la ricerca sui carburanti promette di essere una risorsa più preziosa.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

