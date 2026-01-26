close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes elimina una distrazione; Alimentano il blocco contro Christian Horner

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Domenico 25° Gennaio 2026 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: Mercedes elimina una distrazione importante per la Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Toto Wolff e la Mercedes alimentano il blocco contro Christian Horner in Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: SCANDALO - Nuova accusa contro la Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: SOTTO MINACCIA imminente in F1. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Svelata l'influenza della Mercedes su un altro team di F1. LEGGI DI PIÙ

Formula 1

Test F1 2026: il programma di Barcellona e come seguirli in TV
Test F1 2026

Test F1 2026: il programma di Barcellona e come seguirli in TV

  • 2 ore fa
F1 Ferrari Oggi: Leclerc è vittima di uno incidente; Hamilton rivela l'unica cosa a cui non si abituerà
Formula 1

F1 Ferrari Oggi: Leclerc è vittima di uno incidente; Hamilton rivela l'unica cosa a cui non si abituerà

  • 3 ore fa
F1 Oggi: Mercedes alimentano il blocco contro Christian Horner; Lewis Hamilton escluso dal suo film
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes alimentano il blocco contro Christian Horner; Lewis Hamilton escluso dal suo film

  • 3 ore fa
F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes elimina una distrazione; Alimentano il blocco contro Christian Horner
Formula 1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes elimina una distrazione; Alimentano il blocco contro Christian Horner

  • Oggi 05:06
Ecco come la McLaren ha quasi ROVINATO la carriera di Checo in F1
Formula 1

Ecco come la McLaren ha quasi ROVINATO la carriera di Checo in F1

  • Oggi 04:05
Addio al
Formula 1

Addio al "Piano Mercedes"? Aston Martin risponde all'arrivo di Verstappen nel 2027

  • Oggi 01:49
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

